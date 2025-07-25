台中人氣麵包店「小山之丘」再推新品，繽紛森林系菠蘿，五種口味都超欠吃

台中人氣麵包店小山之丘再推新品，喜歡吃菠蘿麵包的朋友快筆記！小山之丘這次推出的繽紛森林系菠蘿共有五種口味，每款都超欠吃，使用食材本身色澤渲染出的彩色菠蘿皮，不僅造型繽紛可愛，內餡更是選用日本高品質中澤鮮奶油入料。

小山之丘興大創始店位置

小山之丘目前台中有兩間分店，分店在豐原，而創始店就位在台中南區學府路上，鄰近中興大學、國立美術館不遠。

小山之丘興大創始店環境

糖糖這天是下午兩點來，店裡麵包已經陸續出爐，麵包琳瑯滿目整齊陳列在架上，走進店裡頭還能聞到陣陣撲鼻而來的麵包香氣，麵包種類款式多樣化，另外38元品項的麵包三個只要100元超划算。

這款青蔥扁可頌是小山之丘的明星商品，一開賣就爆紅，瞧瞧上頭的青蔥給料完全沒在手軟，現在期間限定還有蔥量加量唷。

小山之丘新品森林系菠蘿麵包

這次來到小山之丘就是專功最新推出的繽紛森林系菠蘿麵包，共有五種口味，上層繽紛的菠蘿皮是採用天然槴子花所渲染出來的顏色。

現烤出爐的森林系菠蘿超可愛，有點像是放大版的泡芙，上頭撒上珍珠糖妝點，增添口感及香氣，不僅上頭的菠蘿皮顏色不同，每款內餡也都不一樣。

森林系菠蘿麵包 – 原味鮮奶油菠蘿麵包 60元

黃色的森林系菠蘿麵包是原味鮮奶油菠蘿，中間的內餡可不簡單呢！老闆特別嚴選高品質日本中澤鮮奶油，口感輕盈滑順，細緻香濃，入口即化，完美融入鬆軟帶酥脆的菠蘿麵包中，吃兩顆也不覺得膩口。

森林系菠蘿麵包 – 可可鮮奶油菠蘿麵包 60元

喜歡巧克力的朋友絕對不能錯過這款森林系可可鮮奶油菠蘿麵包！內餡同樣選用香醇細膩的日本中澤鮮奶油，搭配融入水滴巧克力製作的可可鮮奶油，濃郁的可可香氣在舌尖綻放，綿密滑順中交織著淡雅奶香，微微苦甜風味，好吃不甜膩。

森林系菠蘿麵包 – 抹茶鮮奶油菠蘿麵包 60元

接著登場的是綠油油的森林系抹茶鮮奶油菠蘿麵包，將日本中澤鮮奶油與日本抹茶粉融合製成的抹茶鮮奶油，滑順口感中帶著抹茶的濃郁茶香，咬下去還會大爆漿，抹茶控必點！

森林系菠蘿麵包 – 鮮切芒果菠蘿麵包 75元

炎炎夏日當然不能少了芒果囉，這款森林系芒果菠蘿麵包，是店內唯一的水果風味菠蘿麵包，選用當季新鮮的愛文芒果，切塊豪邁地塞進鬆軟的菠蘿麵包中，瞧瞧裡頭的芒果，給料完全不手軟！每一口都能嚐到芒果的濃郁果香與自然香甜，果肉鮮嫩多汁，吃起來酸甜清爽，層次相當豐富。

森林系菠蘿麵包 – 冰淇淋菠蘿麵包 60元

最後這款森林系冰淇淋菠蘿麵包也是熱銷口味，在酥鬆脆皮的菠蘿麵包中夾入兩球塔拉朵義大利冰淇淋，冰涼滑順的口感瞬間在嘴裡化開，濃郁的奶香與冰淇淋的細緻甜味交織出豐富層次，吃起來清爽又療癒，非常適合夏天來上一顆。

另外還有最近爆紅的黃油烤年糕在小山之丘也買得到，採用雲林在地水磨糯米粉，有黑糖麻糬、蜂蜜丁及乳酪丁三種風味。

小山之丘麵包種類多樣化，價格也相當親民，這次再推新品森林系菠蘿麵包，共有五種口味，不僅色彩繽紛鮮豔，內餡用料更是嚴選日本中澤鮮奶油，每一款口味都好吃，喜歡吃菠蘿麵包的朋友必收藏。

小山之丘 – 台中興大創始店

電話：04-22850678

地址：台中市南區學府路93號

時間：13:00 – 20:30

官網：https://www.littlemountainbakery.co/

臉書：https://www.facebook.com/littlemountainbakery

小山之丘 – 台中豐原店

電話：04-25158366

地址：台中市豐原區中正路14號

時間：12:00 – 20:00

小山之丘 – 台北站前店

電話：02-23317978

地址：台北市中正區許昌街8號

時間：11:00 – 20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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