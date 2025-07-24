台中人氣「老字號壽司」全新改裝！自動輸送帶吸睛登場，夏季限定新品搶先開吃

台中深耕超過20年的大漁壽司，據說是全台首家引進迴轉壽司概念的元祖級壽司店，近期老店改裝，以全新面貌登場，導入日本智慧型自動送餐系統，不僅提升用餐體驗，更持續主打台灣近海捕撈的高品質鮮魚，這次還推出夏日限定新品，讓人耳目一新、食慾大開。

大漁壽司位置

大漁壽司位在台中南屯區文心南二路，鄰近迪卡儂南屯店、好市多，外觀看起來相當氣派，占地百坪，裡頭除了大漁壽司，還結合大江戶町鰻屋。

大漁壽司停車資訊

大漁壽司專屬停車場在後方，只要來店裡消費即可免費停車。

大漁壽司環境

一走進大漁壽司，全新裝潢的候位區馬上吸引目光，融合日式傳統與現代質感的設計，特別設置了仿造日本老宅風格的「圍爐」擺設，搭配木質調座椅與溫潤燈光，營造出溫馨放鬆的氛圍，一人來用餐非常推薦吧台區的座位，可以近距離欣賞師傅們的精湛料理。

另一側則是半開放式包廂座位，保有隱私同時兼具科技感與便利性，還導入了日本智慧型自動送餐系統，整體空間明亮寬敞，既適合獨自用餐，也很適合家庭聚餐與朋友聚會。

大漁壽司夏日限定新品

大漁壽司於六月中旬推出夏日限定菜色，包含夏の夢幻生魚片盛合、炙燒鮮蝦五彩丼、蒲燒鮭魚鰭邊肚、炭火蒜香生牛肉、超級夢幻壽司及JB蟹味棒手卷共六道品項。

夏の夢幻生魚片盛合 588元

冰鎮海鮮盤宛如一場來自深海的絢爛饗宴，繽紛登場。嚴選當季旬魚肉質細緻鮮甜、鮪魚滑嫩帶油香、鮭魚入口即化、肥美的大生蠔在舌尖爆發濃郁海味，鮮蝦彈牙甘甜、海膽綿密濃醇，而底部襯著的花枝細麵更是清爽Q彈，吸附海味精華，每一口都令人回味無窮。

超級夢幻壽司 368元

這道超級夢幻壽司是一場極致味蕾的層層堆疊，鮮甜爆漿的鮭魚卵，搭配入口即化的鮪魚泥與濃郁綿密的海膽，每一口都是鮮味滿載、奢華滿分，緊接著再來一貫油花分布均勻、脂香四溢的黑鮪魚大腹握壽司，柔嫩肉質幾乎在舌尖化開，鮮味指數大爆表。

炙燒鮮蝦五彩丼 368元

炙燒鮮蝦五彩丼一上桌就以繽紛色彩擄獲目光，鮮蝦經炙燒後微微焦香，表層微脆、內裡仍保有彈嫩鮮甜，入口香氣四溢，搭配粒粒晶瑩的鮭魚卵，鹹香爆汁，與微酸Q彈醋飯，甜、鹹、鮮交織出多層次的口感。

蒲燒鮭魚鰭邊肚 228元

蒲燒鮭魚鰭邊肚選用油脂豐厚的鮭魚鰭邊部位，以特製蒲燒醬汁慢火炙烤，醬香四溢，外層烤至微酥帶焦香，內裡保有滑嫩口感，豐潤油脂在口中緩緩化開，甘甜濃郁、入口即化，讓人一吃上癮。

JB蟹味棒手卷 88元／鰭邊肚樂手卷 128元

香甜蟹味棒搭配清爽生菜與海苔，再搭配明太子醬，層次超豐富，另一個鰭邊肚樂手卷嚴選油脂分布均勻的鮪魚鰭邊肚，柔嫩滑口、脂香四溢，搭配微酸醋飯與清脆爽口的小黃瓜絲，包裹在爽脆海苔中，一口咬下去，鮮味立刻在嘴裡爆開來。

義式蒜香鮪魚 188元

這道義式蒜香鮪魚還蠻特別的看似像生牛肉，其實是炙燒鮪魚，裡頭還帶粉嫩色澤，肉質軟嫩鮮甜，搭配特製蒜香醬，鹹香迷人，讓人一口接一口。

黑鮪魚饗宴劇場 488元

喜歡吃黑鮪魚的朋友，大漁壽司這道黑鮪魚饗宴劇場你一定要筆記起來！一次品嘗六道黑鮪魚饗宴，包含黑鮪魚大腹握壽司佐松露、黑鮪魚中腹握壽司佐小黃瓜、黑鮪魚刺身佐蘿蔔泥、炙燒黑鮪魚握壽司及剁肉泥軍艦，每一款都超好吃。

炙比目魚鰭邊握壽司 68元／炙雙牛壽司 98元

握壽司系列糖糖還蠻推薦炙比目魚鰭邊握壽司及炙雙牛壽司，兩款都富含豐富油脂，鮮美滋味在嘴裡蔓延，讓人欲罷不能。

甜蝦握壽司 68元

甜蝦壽司模樣可愛又討喜，甜蝦肉質細緻鮮甜，入口彈牙，帶有自然海味的甘美，與微酸醋飯巧妙融合。

松葉蟹磯邊燒 188元

細緻鮮美的松葉蟹，上方佐以濃郁蟹膏，鹹香滑順、海味濃厚，再點綴晶瑩剔透的鮭魚卵，彈跳爆汁、鹹鮮迷人。

鱈魚魚肝酢物 138元

底下鋪上滿滿新鮮洋蔥絲，淋上特製醬汁，鱈魚肝口感滑嫩，入口即化，搭配著特製醬汁及洋蔥絲，帶點微酸風味，吃起來不會有腥味。

旬魚龍田揚 118元

旬魚龍田揚是一道日式炸物，特色是使用當季魚種，先醃製再油炸，口感外酥內軟且鹹香，外皮酥脆，內部魚肉鮮嫩多汁，帶有迷人鹹香。

蟹膏鮭魚卵軍艦 78元

滿滿濃郁蟹膏，綿密細滑、海味十足，搭配晶瑩剔透的鮭魚卵，顆顆飽滿、彈牙爆汁，鹹香中帶著自然鮮甜。

白魚紫蘇揚 148元

這道白魚紫蘇揚糖糖也很喜歡，將魚肉包裹紫蘇葉下去酥炸至金黃色澤，外酥內嫩，每一口都散發著淡淡的紫蘇葉香氣。

海藻蛤蠣味噌湯 148元

吃完壽司再來碗熱呼呼的味噌湯超讚，味噌湯鹹香迷人，帶有蛤蜊的鮮甜，裡頭還可以吃得到滑嫩的海藻。

大漁手工布丁 70元／自家製杏仁豆腐 70元

大漁壽司不只日料好吃，甜點也很讚，綿密香濃的手工布丁，微甜不膩，還有這道店家自製的杏仁豆腐，口感滑嫩，帶有濃厚的杏仁香氣。

大漁壽司全新改裝，不僅導入日本智慧型自動送餐系統，讓用餐體驗更流暢有趣，更推出六道夏日限定美味，從視覺到味覺都驚艷十足，價格親民，深受不少老攤的喜愛，不管平假日都是人潮滿滿，另外每週三品牌日消費滿1200元贈送600元折價券，可分三次使用

另外大漁壽司於七月份將舉辦【台灣的土用丑日夏日鰻魚節祭典】，有市集、摸鰻體驗等豐富活動，地點就在大漁壽司外面，活動時間為7/26、7/27、8/2、8/3，速速筆記起來～

電話：04-24719188

地址：台中市南屯區文心南二路1號

時間：平日11:00~14:30；17:00~21:30；假日11:00~21:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」