台中人氣「老字號壽司」全新改裝！自動輸送帶吸睛登場，夏季限定新品搶先開吃
udn走跳美食／糖糖
台中深耕超過20年的大漁壽司，據說是全台首家引進迴轉壽司概念的元祖級壽司店，近期老店改裝，以全新面貌登場，導入日本智慧型自動送餐系統，不僅提升用餐體驗，更持續主打台灣近海捕撈的高品質鮮魚，這次還推出夏日限定新品，讓人耳目一新、食慾大開。
大漁壽司位置
大漁壽司位在台中南屯區文心南二路，鄰近迪卡儂南屯店、好市多，外觀看起來相當氣派，占地百坪，裡頭除了大漁壽司，還結合大江戶町鰻屋。
大漁壽司停車資訊
大漁壽司專屬停車場在後方，只要來店裡消費即可免費停車。
大漁壽司環境
一走進大漁壽司，全新裝潢的候位區馬上吸引目光，融合日式傳統與現代質感的設計，特別設置了仿造日本老宅風格的「圍爐」擺設，搭配木質調座椅與溫潤燈光，營造出溫馨放鬆的氛圍，一人來用餐非常推薦吧台區的座位，可以近距離欣賞師傅們的精湛料理。
另一側則是半開放式包廂座位，保有隱私同時兼具科技感與便利性，還導入了日本智慧型自動送餐系統，整體空間明亮寬敞，既適合獨自用餐，也很適合家庭聚餐與朋友聚會。
大漁壽司夏日限定新品
大漁壽司於六月中旬推出夏日限定菜色，包含夏の夢幻生魚片盛合、炙燒鮮蝦五彩丼、蒲燒鮭魚鰭邊肚、炭火蒜香生牛肉、超級夢幻壽司及JB蟹味棒手卷共六道品項。
夏の夢幻生魚片盛合 588元
冰鎮海鮮盤宛如一場來自深海的絢爛饗宴，繽紛登場。嚴選當季旬魚肉質細緻鮮甜、鮪魚滑嫩帶油香、鮭魚入口即化、肥美的大生蠔在舌尖爆發濃郁海味，鮮蝦彈牙甘甜、海膽綿密濃醇，而底部襯著的花枝細麵更是清爽Q彈，吸附海味精華，每一口都令人回味無窮。
超級夢幻壽司 368元
這道超級夢幻壽司是一場極致味蕾的層層堆疊，鮮甜爆漿的鮭魚卵，搭配入口即化的鮪魚泥與濃郁綿密的海膽，每一口都是鮮味滿載、奢華滿分，緊接著再來一貫油花分布均勻、脂香四溢的黑鮪魚大腹握壽司，柔嫩肉質幾乎在舌尖化開，鮮味指數大爆表。
炙燒鮮蝦五彩丼 368元
炙燒鮮蝦五彩丼一上桌就以繽紛色彩擄獲目光，鮮蝦經炙燒後微微焦香，表層微脆、內裡仍保有彈嫩鮮甜，入口香氣四溢，搭配粒粒晶瑩的鮭魚卵，鹹香爆汁，與微酸Q彈醋飯，甜、鹹、鮮交織出多層次的口感。
蒲燒鮭魚鰭邊肚 228元
蒲燒鮭魚鰭邊肚選用油脂豐厚的鮭魚鰭邊部位，以特製蒲燒醬汁慢火炙烤，醬香四溢，外層烤至微酥帶焦香，內裡保有滑嫩口感，豐潤油脂在口中緩緩化開，甘甜濃郁、入口即化，讓人一吃上癮。
JB蟹味棒手卷 88元／鰭邊肚樂手卷 128元
香甜蟹味棒搭配清爽生菜與海苔，再搭配明太子醬，層次超豐富，另一個鰭邊肚樂手卷嚴選油脂分布均勻的鮪魚鰭邊肚，柔嫩滑口、脂香四溢，搭配微酸醋飯與清脆爽口的小黃瓜絲，包裹在爽脆海苔中，一口咬下去，鮮味立刻在嘴裡爆開來。
義式蒜香鮪魚 188元
這道義式蒜香鮪魚還蠻特別的看似像生牛肉，其實是炙燒鮪魚，裡頭還帶粉嫩色澤，肉質軟嫩鮮甜，搭配特製蒜香醬，鹹香迷人，讓人一口接一口。
黑鮪魚饗宴劇場 488元
喜歡吃黑鮪魚的朋友，大漁壽司這道黑鮪魚饗宴劇場你一定要筆記起來！一次品嘗六道黑鮪魚饗宴，包含黑鮪魚大腹握壽司佐松露、黑鮪魚中腹握壽司佐小黃瓜、黑鮪魚刺身佐蘿蔔泥、炙燒黑鮪魚握壽司及剁肉泥軍艦，每一款都超好吃。
炙比目魚鰭邊握壽司 68元／炙雙牛壽司 98元
握壽司系列糖糖還蠻推薦炙比目魚鰭邊握壽司及炙雙牛壽司，兩款都富含豐富油脂，鮮美滋味在嘴裡蔓延，讓人欲罷不能。
甜蝦握壽司 68元
甜蝦壽司模樣可愛又討喜，甜蝦肉質細緻鮮甜，入口彈牙，帶有自然海味的甘美，與微酸醋飯巧妙融合。
松葉蟹磯邊燒 188元
細緻鮮美的松葉蟹，上方佐以濃郁蟹膏，鹹香滑順、海味濃厚，再點綴晶瑩剔透的鮭魚卵，彈跳爆汁、鹹鮮迷人。
鱈魚魚肝酢物 138元
底下鋪上滿滿新鮮洋蔥絲，淋上特製醬汁，鱈魚肝口感滑嫩，入口即化，搭配著特製醬汁及洋蔥絲，帶點微酸風味，吃起來不會有腥味。
旬魚龍田揚 118元
旬魚龍田揚是一道日式炸物，特色是使用當季魚種，先醃製再油炸，口感外酥內軟且鹹香，外皮酥脆，內部魚肉鮮嫩多汁，帶有迷人鹹香。
蟹膏鮭魚卵軍艦 78元
滿滿濃郁蟹膏，綿密細滑、海味十足，搭配晶瑩剔透的鮭魚卵，顆顆飽滿、彈牙爆汁，鹹香中帶著自然鮮甜。
白魚紫蘇揚 148元
這道白魚紫蘇揚糖糖也很喜歡，將魚肉包裹紫蘇葉下去酥炸至金黃色澤，外酥內嫩，每一口都散發著淡淡的紫蘇葉香氣。
海藻蛤蠣味噌湯 148元
吃完壽司再來碗熱呼呼的味噌湯超讚，味噌湯鹹香迷人，帶有蛤蜊的鮮甜，裡頭還可以吃得到滑嫩的海藻。
大漁手工布丁 70元／自家製杏仁豆腐 70元
大漁壽司不只日料好吃，甜點也很讚，綿密香濃的手工布丁，微甜不膩，還有這道店家自製的杏仁豆腐，口感滑嫩，帶有濃厚的杏仁香氣。
大漁壽司全新改裝，不僅導入日本智慧型自動送餐系統，讓用餐體驗更流暢有趣，更推出六道夏日限定美味，從視覺到味覺都驚艷十足，價格親民，深受不少老攤的喜愛，不管平假日都是人潮滿滿，另外每週三品牌日消費滿1200元贈送600元折價券，可分三次使用
另外大漁壽司於七月份將舉辦【台灣的土用丑日夏日鰻魚節祭典】，有市集、摸鰻體驗等豐富活動，地點就在大漁壽司外面，活動時間為7/26、7/27、8/2、8/3，速速筆記起來～
漁壽司
電話：04-24719188
地址：台中市南屯區文心南二路1號
時間：平日11:00~14:30；17:00~21:30；假日11:00~21:30
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