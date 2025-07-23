從小攤車到三間店的美味傳承！豐原在地人從小吃到大 「招牌肉圓+免費蘿蔔湯」最在地

豐榮肉丸創立於 1975 年，最早是從路邊攤起家，如今已在豐原三角地帶展店三間，分別是豐榮肉丸中興店、三民店與豐東店，由三兄弟齊心經營。

豐榮肉丸除了肉圓之外，還有肉焿湯、扁食湯、抄手等餐點，豐榮肉丸中興店更多了肉燥飯、扁食麵、切仔麵、陽春麵、乾麵、紅油抄手、貢丸湯、滷蛋等麵食小吃，選擇蠻豐富的！

【豐榮肉丸 中興店】

電話：04 2529 0966

地址：420台中市豐原區中興路269號

營業時間：中午11:30-晚上20:00

公休日：週一

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豐榮肉丸 中興店 店面環境

豐榮肉丸中興店環境類似住家一樓，簡單乾淨、舒適自在，座位數不多但流動快，人多時也不會等太久～

店內提供免費的白蘿蔔湯，湯頭清甜爽口，配肉丸剛剛好。

豐榮肉丸 菜單

豐榮肉丸菜單如下，肉丸一份50元。平均每人消費約在50-150元之間。

豐榮肉丸 餐點

肉丸

肉丸，一份50元。手工製作的肉丸，外皮晶透有彈性，內餡使用溫體豬後腿肉，塊狀的口感紮實有嚼勁，還有小筍塊增添口感，搭配甜甜鹹鹹的醬汁就是傳統好味道～

紅油抄手

紅油抄手，一份50元。扁食皮薄內餡有彈性，紅油醬酸辣開胃又涮嘴，我蠻喜歡的。

肉焿麵

肉焿麵，一碗70元。湯頭喝起來清甜，肉羹滑嫩中帶有嚼勁，還有滿滿麵條、筍子，一碗就很飽！

豐榮肉丸 評價

豐榮肉丸陪伴豐原人走過近半世紀，從一台小攤車到三間分店，是在地人的共同回憶。無論是想來一份熱騰騰的肉丸，還是簡單吃碗飯麵，都能在這裡找到傳統美味，如果在我家附近也一定會常回訪呀~

【消費資訊】

用餐時間：2025年5月

電話：04 2529 0966

地址：420台中市豐原區中興路269號

營業時間：中午11:30-晚上20:00

公休日：週一

源豐創始店

電話：04 2527 8297

地址：420台中市豐原區源豐路108號

營業時間：中午11:30-晚上20:00

休日：週一

豐東店

電話：04 2523 5868

地址：420台中市豐原區豐東路252-1號

營業時間：下午14:30-晚上20:00

公休日：週一

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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