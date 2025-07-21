可愛老虎插畫＋清新系冰品！南投埔里最新「打卡冰店」吃起來
udn走跳美食／涼子是也
「虎甲製冰所」是南投埔里新開幕的可愛冰店，主打自製冰品，可愛又好吃，才開幕不久立刻成為IG爆紅人氣甜點！我很喜歡「虎甲製冰所」萌萌的虎系品牌風格，從招牌到店內裝潢都走一個繽紛討喜的療癒系卡通風格，不管是甜點控還是插畫控，都很適合來嚐鮮呀~
【虎甲製冰所】
電話：0909 609 110
地址：545南投縣埔里鎮南興街110號
營業時間：中午12:00-晚上20:00
公休日：依官方IG公告
虎甲製冰所 店面環境
虎甲製冰所位於埔里南興街與東華路交叉口，第一眼就會被鮮彩的座位與可愛的小老虎吸引，光店面就很好拍呀～
店內裝潢結合日式簡約與插畫風格，空間小巧、清新舒適。內用座位不多，很容易就客滿，假日人多，可以早點來比較不用等~
虎甲製冰所 菜單
虎甲製冰所菜單如下，現在7月沒有草莓布丁冰，而是芒果布丁冰，其他四種冰、八寶冰、綠豆牛奶冰、粉粿冰等傳統挫冰這裡也都吃得到！
虎甲製冰所 冰品餐點
芒果布丁冰
芒果布丁冰，一份260元。滿滿芒果鋪好鋪滿，中間一顆飽滿的手工布丁，看起來就很吸睛！芒果切小小塊的，搭配煉乳糖水香甜可口，不時還會吃到酸爽的情人果，與滑嫩布丁、細緻剉冰融合後冰冰甜甜、層次豐富，忍不住一口接一口。
布丁粉粿冰
布丁粉粿冰，一份90元。晶瑩剔透的粉粿切得很大塊，軟嫩Q彈、口感十足，與底層甜甜的清冰一起入口就好吃！自製布丁滑順又紮實，讓人吃得很滿足呀~
黃檸愛玉冰
黃檸愛玉冰，一份70元。愛玉滑溜有彈性、入口即化，挫冰淋了檸檬與糖水，搭配愛玉酸度清新爽口又解膩，開胃又消暑。
虎甲製冰所 評價
這次在虎甲製冰所吃到的三款冰品各有特色，好吃又好拍，下次想趁草莓季的時候來吃看看草莓布丁冰，應該也不賴～
【消費資訊】
旅遊時間：2025年7月
虎甲製冰所
電話：0909 609 110
地址：545南投縣埔里鎮南興街110號
營業時間：中午12:00-晚上20:00
公休日：依官方IG公告
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