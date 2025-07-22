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台中第二市場旁 爽口「越南麵包」大推薦！Google評價三千多則、拿下4.3顆星星

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

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台中美食推薦越南法國麵包工藝，爆餡法國麵包，好多人都好愛！越南法國麵包工藝google網路評價三千多則～4.3顆星星，一點也不誇張，近20種口味可以任挑選，光是法國麵包就很大一顆，滿滿配料真的很真材實料，不僅如此唷～被開罰單也要來買的好美食，就在台中第二市場周邊美食，人氣排隊店，快點一起來品嚐吧！

台中越南法國麵包工藝 在哪？

越南法國麵包工藝是台中中區近幾年竄起的異國料理，剛開幕就爆紅到現在，我也好喜歡呀！越南法國麵包工藝位在台中市中區臺灣大道一段338號，臨近台中第二市場周邊美食，走過馬路就能輕鬆抵達，鄰近台中火車站周邊美食，步行都可以到呦！

台中美食越南法國麵包工藝外觀很低調，無論平假日都會有很多人來排隊朝聖，在騎樓也會放置很多的紅色椅子可以讓客人坐著等待餐點。

越南法國麵包工藝很多媒體爭先報導，剛好遊走在第二市場我們就來買啦！

越南法國麵包工藝近20種配料

平常我們都直接點招牌綜合夾心麵包、沙爹牛肉口味的夾心麵包，然後對切，店家也很親切的為每位客人點餐，製作餐點，現點現做需耐心等待。

越南法國麵包工藝 麵包都很酥脆

在店外都可以看見玻璃櫥窗裡忙進忙出的工作人員，法國麵包也是現做現烤，完全都沒有停過。

越南法國麵包工藝 越南麵包滿滿餡料

目測有20公分長的法國麵包我們通常都會對切半，這滿滿配料很誇張，底部也會塗上奶油、豬肝醬，再依序放入常態的火腿、小黃瓜、醃蘿蔔絲、香菜～很多食材，包覆起來全部酥脆脆的，光看就好有食慾！

外酥內軟，不會因為硬邦邦很難咀嚼，滿滿餡料份量又好足，超級建議越南麵包要放點辣，會更加的涮嘴唷！

綜合口味的夾心麵包

綜合口味的夾心麵包在這唷！台中中區美食推越南法國麵包工藝我很喜歡，也推薦給要來台中第二市場的朋友們～

越南法國麵包工藝

住址：台中市中區臺灣大道一段338號

電話：04 2221 1389

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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