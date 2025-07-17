南投隱藏版攤車美食！必吃極鮮生魚片 還有「隱藏版蓋飯」大火快炒鑊氣十足

南投竹山隱藏版美食《鮭心似見の生鮭專賣鋪》是間美食行動餐車，老闆曾經在日式居酒屋以及台式熱炒歷練過，現在自己出來開業，下午四點多一開業就開始準備客人事先預訂的外帶生魚片，熟客都直接下午四點前用LINE點餐，等老闆餐車出攤了再來自取，重點是他們家的料理味道真的棒，食材新鮮不說，份量超值CP值很高，雖說店名是生鮭專賣店，但不是只有鮭魚好吃，隱藏版蓋飯未免也厲害，老闆炒功一流，看了google map 評論，大家一致五星好評炒飯、炒烏龍麵真的都超強啦！

鮭心似見の生鮭專賣鋪 營業資訊

鮭心似見 の 生鮭專賣鋪

評分：5

地址：557南投縣竹山鎮大明路61號（地圖）

電話：0900 109 556

營業時間：星期一～星期日16:00 – 21:00

FB

備註：LINE ID:0900109556 （週四在竹山夜市、週六在煙草館）

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

鮭心似見の生鮭專賣鋪 位置｜環境

《鮭心似見の生鮭專賣鋪》位於大明路上，旁邊最顯眼的招牌就是水果店，六月份才搬到現在的位置，多了可以遮風避雨的內用空間。雖說google上營業時間寫四點開始，不過老闆有時候忙著準備訂單，有時候可能四點半才會看到攤車出沒喔！等太久的話可以用LINE或者打電話詢問老闆在哪，因為除了大明路的位置外，週四在竹山夜市、週六在煙草館都會看到老闆夫妻的身影。

攤車一就位，老闆就先開始製作已經提前預訂好客人的綜合生魚片，可以依照價格喜好客製化，像是這個客人訂的生魚片就有菜單上沒有的鮪魚！

餐車沒有固定休息時間，有事老闆才會公休，通常都會提前一兩天在LINE社群上公布。

鮭心似見の生鮭專賣鋪 菜單

餐點以台日料理為主，生魚片、握壽司、壽司捲，還有炒飯、炒烏龍麵、串燒等菜色，老闆真的是把台日料理的真功夫底蘊都拿出來了，菜單前有紅圈圈的就是招牌料理，第一次來不知道要吃什麼就照著點就好了！

每天都還有不同的例湯免費喝！

鮭心似見の生鮭專賣鋪 餐點

三色生魚片

鮭魚、旗魚、尼信三種生魚片，尼信其實就是黃金鯡魚，帶著點酸甜醋香，非常開胃。

鮭魚生魚片油脂豐富，肉質細緻入口滑順；旗魚生魚片口感Q彈散發，三種生魚片切的厚度夠，吃起來非常過癮。

綜合握壽司七貫

綜合握壽司全部都是鮭魚，但是七種不同口味各一顆，原味、焦糖、起士、芥末、海苔、照燒、炙燒，握壽司醋飯的調味剛剛好，七種口味裡除了原味跟海苔口味外，都是炙燒過的。炙燒過後的鮭魚油脂融入到醋飯裡頭，香氣逼人，吃起來更開胃！

原味茶碗蒸

茶碗蒸口感非常細緻滑嫩，帶著日式高湯清爽淡雅的相氣，還帶著些許海苔的海潮香，入口實在太咕溜了，一下就吃光光。

隱藏版蓋飯

心想不是點了蓋飯，老闆怎麼開始炒蛋炒飯！

原來隱藏版蓋飯就是在蛋炒飯上淋上美乃滋，再加上鮭魚、魚卵後用噴槍炙燒。不得不說老闆的炒功真的是一流，大火快炒，米粒不斷地在鍋裡跳舞，粒粒分明香氣十足，真的單吃就很好吃，更何況又多了鮭魚油脂香氣，以及甜甜美乃滋的味道，鹹甜鹹甜的，味道十分讓人印象深刻，炒飯太好吃了啦！

另外看到其他客人點的餐點看起來也不錯耶！「海苔捲壽司十貫」猜猜這樣一盤要花多少錢！？十貫海苔捲居然只要60元，而且不是小小一捲，真的是日式料理店的正常海苔捲SIZE，一旁還有嫩薑搭配，海苔捲壽司看起簡簡單單，不過吃起來真的是百吃不膩的搭配。

還有「翻炒烏龍麵」也是超人氣餐點之一，品嚐過老闆的炒飯之後，深信老闆的炒烏龍一定也非常出色，看了一下評論，有很多客人都直接點名這道翻炒烏龍麵，說家裡小孩愛吃的不得了啦！

南投的美食真的臥虎藏龍，每次到南投旅遊都會發現很多不一樣的驚喜，像是這家《鮭心似見の生鮭專賣鋪》，就是間深藏不漏的美味攤車料理，現在多了座位區更方便，大家到南投旅遊推薦可以到這裡嚐嚐鮮，CP值超高又美味，炒飯一定要點！

評分：5

地址：557南投縣竹山鎮大明路61號（地圖）

電話：0900 109 556

營業時間：星期一～星期日16:00 – 21:00

備註：LINE ID:0900109556（週四在竹山夜市、週六在煙草館）

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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