台中老字號咖啡館「做咖啡 HECHO」歐風新裝潢開幕了！全新全天候微醺新生活

12年來深受歡迎的台中勤美巷弄咖啡館「做咖啡 HECHO cafe & wine」，近日重新開幕，以全新空間設計與全天候供應自然酒的營運模式回歸。主打「All day cafe & wine」概念，讓民眾無論早午餐、下午閱讀或夜晚微醺聚會，都能自在享受生活節奏，開啟屬於台中人的新型態社交方式，成為話題 「台中自然酒餐廳」推薦新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／做咖啡 HECHO cafe & wine提供

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HECHO重塑台中勤美美食地圖 結合歐洲街邊酒館風格

本次 HECHO 特別邀請 CASESTUDY GROUP 操刀設計，靈感來自西班牙街頭自然酒吧，以淺木質調與綠植元素，營造靜謐舒適氛圍。門前戶外座位結合植栽點綴，室內則設有黑膠唱片牆與開放式吧檯，不定期邀請 DJ 現場演出，音樂與酒香交融，成為草悟道一帶最具藝術氣息的新亮點，吸引不少對生活品味講究的民眾前來打卡體驗。

圖／做咖啡 HECHO cafe & wine提供

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菜單全面升級！從台中早午餐到夜晚聚會一應俱全

餐點部分同步升級，延續過往人氣料理並融入在地風土。包含使用台灣花蓮稻米製作的「慢火牛小排松露燉飯」、四小時低溫舒肥的「丹佛牛排」、選用台灣東北海鮮的義式寬扁麵，以及經典「法式吐司」、「煙燻鮭魚三明治」等，皆可搭配店內自然酒系列飲品，打造出具有深度的 #台中早午餐 餐桌風景。

圖／做咖啡 HECHO cafe & wine提供

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HECHO cafe & wine打造城市中的靜謐片刻

「做咖啡 HECHO」從空間氛圍到餐飲內容皆展現全新企圖，期望為台中帶來不一樣的生活提案。不論是一人獨處的閱讀時光、朋友聚餐，或是戶外草悟道的野餐午候，HECHO 皆以最自在的節奏陪伴來客。未來也將舉辦「DJ Afternoon」主題活動，讓音樂、咖啡與日光共同譜寫週末美好生活，一起享受吧。

圖／做咖啡 HECHO cafe & wine提供

做咖啡 HECHO cafe & wine

地址：台中市西區美村路一段149巷12號

營業時間：10：00 - 22：30

訂位網址：https://reurl.cc/yR5EME

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