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台中最新地標有動靜了！第一座高鐵商城「F Plaza」即將試營運 不只美食、百貨 「市集＆主題活動」也會有
首座「高鐵商場」有動靜了！位於台中高鐵站特區的第一座複合式商城「F Plaza」現況曝光，交通部鐵道局粉專PO文透露「即將試營運」。
台中新地標「F Plaza」由富旺國際開發打造，總面積近5,500坪，以親子共融同樂為主軸，規劃為一樓平面街邊店，設有20多個單元商場，預期將有國內外等多元品牌進駐，結合美食與百貨，未來也將不定期舉辦市集及主題活動，為當地提供新型休憩、娛樂空間。
25日，交通部鐵道局粉專貼出最新照片，並透露「即將於8月試營運」，恰逢暑假格外值得期待。
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