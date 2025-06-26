台中最新地標有動靜了！第一座高鐵商城「F Plaza」即將試營運 不只美食、百貨 「市集＆主題活動」也會有

udn走跳美食／糖糖 說到台中必訪的厲害咖啡廳，Kefi Park Roasters 珈琲公園絕對榜上有名，不只假日人潮滿滿，就連平日也是一位難求，是間網路評價超高的人氣咖啡，主打自家烘焙咖啡，

2025-06-26 06:30