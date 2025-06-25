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15部熱門電影免費看！2025「台中電影Fun-In季」來了 首場《灌籃高手》領軍揭幕 巡迴台中29場全部免費

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖。圖／AI製圖
示意圖。圖／AI製圖

這些熱門電影統統免費看！2025「台中電影Fun-In季」將於6/27熱血登場，首場以《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》揭開序幕，共有29場次合力打造今夏最強暑期電影季。

往年活動照片。圖／新聞局提供
往年活動照片。圖／新聞局提供

暑假狂省電影票錢！2025「台中電影Fun-In季」將自6/27起至8/30盛大開跑，首場以豐原為起點，於6/27 17:00放映《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》為今年度電影季拉開帷幕。不只灌籃高手，還將有《獅子王》、《神偷奶爸》、《功夫熊貓》及《變形金剛》等15部人氣強檔動畫電影輪番上陣，存好放映時刻表再出發。

圖／台中市政府官方臉書
圖／台中市政府官方臉書

2025「台中電影Fun-In季」共計29場次，場場免費，巡迴台中市29個行政區，還有機會抽中70吋液晶電視、任天堂SWITCH、平板電腦等獎品。值得一提的是，室內場地座位有限，建議提早出門卡位。

2025台中電影Fun-In季 首場《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》放映資訊

首場放映：6/27 19:00

放映地點：豐原區陽明市政大樓前廣場

活動詳情：https://reurl.cc/yRp2vq

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