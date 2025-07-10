從大坑搬到北區的「香緹果子咖啡館」 超好吃千層蛋糕料多實在、咖啡拉花圖案也厲害

幾年前我們第一次造訪▸香緹果子咖啡館◂，當時香緹果子還位在大坑九號步道入口處，吃過後覺得他們家千層表現很優異而且個頭超大呀！後來香緹果子從北屯的大坑搬家到北區崇德路上，幸好離我們也不算太遠啦，休假期間想吃個甜點於是就來回味一下～

香緹果子先前還在大坑時一週只有營業二天，幸好搬到崇德路上後改成一週公休二天。

香緹果子咖啡館

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話：04-22355693

營業時間：11:30- ​18:00（週一週二公休）

FB：https://www.facebook.com/chantillycircus

香緹果子│環境介紹

香緹果子搬家後的內用空間比先前更大之外，質感也更好囉！

後方有沙發區，坐起來更速洗啦～

茶水請自助，一般的營業時間不收服務費，不過春節假期時低消變成一人一杯飲品。

白色的義式咖啡機外型超簡約的，好美。

香緹果子│蛋糕菜單

千層蛋糕和其他蛋糕菜單如下，但實際品項還是要以當天冰藏櫃提供的為主。

我們造訪這天提供的品項還蠻多的，每種口味看起來都好欠吃整個陷入選擇困難啊。

香緹果子│飲品菜單

飲品菜單如下。

香緹果子│飲品甜點表現

後來我們點了四款千層蛋糕、二杯拿鐵和一杯手沖咖啡，沒想到拿鐵一上桌拉花就讓我們整個驚呼很厲害！一杯拉花是飛馬、另一杯是海馬，超強的拉花美技耶！好久沒看到這麼厲害的拉花了，咖啡師好強哦老闆請幫他加薪好嗎香緹果子咖啡館│從大坑搬到北區的超好吃千層蛋糕，蛋糕尺寸偏大料多實在、咖啡拉花圖案也厲害耶！ 但不保證每次去都有這麼浮誇的拉花嘿～

熱拿鐵

拿鐵喝起來奶味濃厚，但是咖啡深焙味也挺重，整體比例順口好喝。

老饕深焙手沖

口味微酸喝得到有堅果味，也很順口的一杯～

紅烏龍布丁千層

這口味當天現場超熱賣，我們買的時候已經只剩三片了！入口後覺得紅烏龍茶味濃厚，連中間很有存在感的布丁也是茶味，整體不會太甜～

小吠吃千層很喜歡吃尾款這部位，帶焦感的餅皮就很香啊！

鐵觀音奶茶千層

鐵觀音奶茶千層的茶味感覺比上一款更加濃厚，嚐起來比較有茶的澀味，甜度感覺也比較低。

千層蛋糕餅皮之間的奶油滑順不膩口，中間的鮮奶麻糬口感軟軟的不是像年糕哪種Q度的麻糬，比較偏向加熱融化後的棉花糖感，入口後會化開在嘴裡口口竹手戈。

水果千層

招牌的水果千層夾了四款當季水果，都很真材實料！但因為夾了很多水果，千層感相對比較沒那麼重囉～

草莓戀曲千層（冬季限定）

冬天一定要點草莓千層的啦！原本草莓千層以為會很甜，但搭配起來其實很剛好耶～

最上層是草莓醬，夾層之間的草莓吃起來是紮實的口感，不會出水爛爛的，鮮奶油的甜度不會很甜感覺有減糖處理，加上水果的酸度中和後非常剛好，強生說這道口味是他心中NO1！第二名則是鐵觀音奶茶千層。

這次二訪香緹果子還是覺得千層蛋糕很好吃，而且個頭尺寸真的偏大，加上咖啡吃喝完後飽到一個不行耶！晚餐差點無法進食幸好我們的腸胃消化偏快啊哈哈哈，總之有偏愛千層蛋糕的捧油如果還沒吃過香緹果子的話，很推薦來吃看看他們家真材實料的各種口味千層蛋糕和生乳捲囉！

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話：04-22355693

營業時間：11:30- ​18:00（週一週二公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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