勤美附近巷弄「平價港式茶餐廳」，提供麵飯和特色小食，座位不多無法訂位哦

端午連假想吃個港式，看到脆上有人推薦這家位在勤美商圈附近的▸林記茶檔◂就直接來吃看看！爬文了一下林記茶檔原本是在模範街擺攤的外帶店，後來才在公正路巷弄有了自己的店面，招牌不大店面感覺也挺樸素～

林記茶檔門口有貼上用餐須知，第一次來的話可以先看一下囉！

林記茶檔

地址：台中市西區公正路156巷5號

電話： 04-2301 5080

營業時間：11:00-14:30、17:00-19:30（週一週二公休，其他臨時休見FB公告）

FB：https://pse.is/7ntgsk

林記茶檔│店內環境

店內環境簡潔只有五張桌子，也不提供洗手間哦！

林記茶檔│菜單Menu

四月底才更換的菜單如下，就是港式茶餐廳常見的麵飯，價位偏平價。

不少人推薦西多士，但覺得比較適合當點心就沒多點。

林記茶檔│餐點內容

絲襪奶茶

飲料直接用外帶杯裝，喝不完可以帶走，絲襪奶茶還蠻濃的，且不會太甜。

菠蘿咕嚕肉

有附一碗白飯，比較特別的是店內用的白飯是泰國香米。

菠蘿咕嚕肉其實就是台菜中的糖醋排骨，是酸酸甜甜的風味，肉質偏紮實。

蔥油雞扒撈麵

使用雞腿排，上面的蔥油很香。

雞腿外皮煎得很焦脆，雞肉也很嫩口～

底下的撈麵吃起來是醬油口味，口味偏重哦！撈麵的熟度剛剛好不會過軟～

鮮蝦腐皮捲

腐皮鮮蝦捲炸得很酥脆，咬下去會有考考聲～

蝦肉應該和其他食材混合成內餡，不會看到整隻蝦，內餡裡還有包荸薺吃起來脆脆的，整體口感紮實，不會太油。

這天吃起來覺得林記茶檔整體餐點口味中規中矩也算是對得起價格啦，不過這天外場服務偏冷淡一點就是，同樣是香港人開的話相較之下會比較喜歡哇！咖哩港老闆的親切和健談！以上個人主觀食記供參～

地址：台中市西區公正路156巷5號

電話： 04-2301 5080

營業時間：11:00-14:30、17:00-19:30（週一週二公休，其他臨時休見FB公告）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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