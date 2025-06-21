台中免費親子戲水推薦 潭雅神綠園道讓你玩瘋一整天！

夏天怎麼少得了玩水行程？台中潭雅神綠園道中科公園戲水區6月14日正式回歸，免費、好玩、又消暑，絕對是親子同遊的首選！

台中最受歡迎的夏季親子景點「潭雅神綠園道中科公園戲水區」正式回歸，預計於2025年6月14日開放，一路延續至9月1日，共計12週的歡樂戲水時光。戲水區將於每週六與週日上午10時至下午4時30分開放，並於每整點與半點進行10分鐘的放水時間，讓親子同遊的週末充滿歡笑與涼意。全區免費使用，無需預約，讓大家都能輕鬆享受這場夏日清涼盛宴。





▲圖片來源：台中市府觀光旅遊局





多元設施打造夏日消暑天堂

潭雅神戲水區擁有豐富多樣的戲水設施，從水霧水幕、火山噴泉，到孩子最愛的葉子噴柱、隧道噴泉及噴水槍，每一項設計都讓小朋友玩得不亦樂乎。走進這座城市綠洲，不僅是避暑的好選擇，更是讓孩子盡情奔跑、釋放活力的最佳舞台。現場還貼心設有驛站提供更衣與簡易淋浴，讓全家人都能安心舒適地享受這段玩水時光。





▲圖片來源：台中市府觀光旅遊局





安全守則讓戲水更安心

為了讓每一位到場的遊客都能安心戲水，觀旅局特別提醒，戲水區內禁止飲食、奔跑，以及用眼睛靠近噴水孔，避免不必要的危險。市府與工作人員也積極維護設施運作，呼籲大家一同珍惜這片得來不易的親子遊憩空間，共同打造友善、乾淨又安全的共享環境。





▲圖片來源：台中市府觀光旅遊局





全家出動！城市綠廊最夯消暑地

潭雅神綠園道不只是單車族的天堂，也是夏天的親子避暑勝地。綠意盎然的步道搭配戲水區的清涼設施，讓中科公園搖身成為台中夏日最熱門的家庭景點。不論是結束一段單車行程後來這裡放鬆，或是專程帶孩子來放電、戲水、拍照打卡，潭雅神戲水季都是不可錯過的夏日活動，快把行程排起來，讓我們一起玩水、納涼、創造專屬夏天的回憶！





▲圖片來源：台中市府觀光旅遊局





【2025潭雅神綠園道戲水季】

開放時間：6月14日至9月1日，每週六與週日上午10時至下午4時30分開放

景點所在：可直接導航「中科公園戲水區」





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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