台中在地多年日式質感火鍋名店，近40種豐富食材自助吧，蔬食、飲品、冰品都吃到飽

深耕在地多年中部火鍋名店「十二段鍋物堂」你們吃過了嗎？主打口味多元的質感日式鍋物，同時還有著近40種豐富食材的自助吧蔬食可以吃到飽，甚至就連飲品、冰品也統統能夠無限取用！再加上舒適療癒的用餐環境，難怪假日或連假都不容易訂到位，這次平日終於被我們找機會來插旗啦！

十二段鍋物堂沙鹿店｜地點與用餐環境

十二段鍋物堂沙鹿店位在熱鬧的中山路上，旁邊就是沙鹿陸橋；斜對面的大新街裡頭有收費停車場，開車過來的朋友也不用擔心。

走進店內才發現真的別有洞天，結合東方禪風與日式的意象，加上間間包廂的座位設計，讓人感到放鬆自在。

不少包廂都是四人座與六人座的配置，特別適合約會慶生，或與親朋好友來聚餐哦！

魚編覺得最特別的就是包廂的牆面，打造了石壁半隱式的用餐空間，低調內斂之中又隱隱流露出奢華感，真的很有氣氛！

自助吧蔬食+飲品+冰品放題

十二段鍋物堂的自助吧種類真的超級豐盛，整區將近有40種新鮮食材，想吃什麼食材都能自己夾，綠色蔬食的比例也很高。

常買菜的朋友應該都知道最近的番茄很貴，沒想到這裡竟然大方任你夾！還有魚編超愛的栗子地瓜，香軟綿密的口感實在讓人難以抗拒啊～

最讚的是竟然還有豚肉滑與蝦肉滑，在不少餐廳都是要另外單點才能吃得到，這裡是想吃多少就能盡情拿取，實在太佛心了吧！

醬料區也一應俱全，沙茶醬、芝麻醬、果醋醬、醬油、辣椒、蔥花、蘿蔔泥與蒜泥，統統可以調配個人喜歡的口味。

飲料有莫凡彼咖啡、立頓奶茶、可口可樂飲料機、日式煎茶、可爾必思與雀巢茶品等等，冷飲、熱飲都有得選擇。

冰品則有霜淇淋機，口味不定期都會調整；另有Hershey’s與阿華田冰沙機，巧克力控絕對不能輕易錯過！

這裡還有來自日本北海道的Niseko冰淇淋，多達八種口味，魚編和朋友大推哈密瓜口味～

極盛海陸雙人套餐

我們這次點的是極盛海陸雙人套餐，朋友點了店家推薦的鑄燒壽喜燒湯底，鹹甜交織的滋味還蠻開胃的，重點是完全不會死甜膩口，吃起來是蔬果自然的甜味哦！

隨鍋還貼心地附上壽喜醬汁、用來調和湯頭比例的開水，以及帶有迷人辛香的七味粉，搭配肉片也很對味。

魚編點的是台式剝皮青辣椒，可以看到裡頭給了不少嫩脆的剝皮辣椒，但整體辣度算是非常溫順的，不太敢吃辣的朋友也可以試試哦～

極盛海陸雙人套餐裡面還包含了一座肉塔，可以吃得到梅花豬、板腱牛與小培豬，一次可以多重的油花比例層次。

梅花豬的肉質紮實又不失軟嫩，油花細緻均勻，入口彈嫩又伴隨著肉汁，完全不顯柴澀。

大片的板腱牛吃起來更有肉感，紮實的口感可以感受到牛肉十足的香氣，結合剝皮辣椒湯底微微的辣度很涮嘴。

小培豬是整座肉塔當中，油花比例最高的一款，而且不過於肥膩，吃起來更多了油潤的香嫩口感。

海鮮盤有4款可以選擇，我們選的是一般火鍋較為少見的「極上深海石斑盛合」，不但包含整隻深海石斑，另外還能吃得到花枝、蛤蜊、鮮蚵、干貝、鮑魚與扇貝，一次大啖7種海鮮超過癮！

雖然也曾經在火鍋餐廳裡吃到石斑魚，但是整隻石斑魚送上來倒還是第一次看到，真的很新鮮啊～

俐落的刀工，不僅在裡頭夾入提鮮的檸檬片，也讓肉質更好煮熟；紮實的肉質又不失鮮嫩，而且膠質還不少呢～

干貝、鮑魚的個頭也不小，肉質飽滿多汁的蛤蜊也是魚編的心頭好，搭配兩種湯底都不錯。

花枝也給得很大方，整整兩大隻可以一人一隻吃到爽！扇貝與鮮蚵不僅大顆飽滿，新鮮度也真的沒話說。

副食我們加購了私房牛肉丼飯與私房豬肉丼飯，必須要說兩碗的份量都很多，像魚編自己大概吃半碗就很飽了！牛肉肉質紮實、香氣也很足。

朋友點的是私房豬肉丼飯，對於不吃牛肉的人來說算是蠻貼心的！表面還有一整顆半熟蛋，超級誘人的啦～

戳碗蛋黃讓蛋液裹附在豬肉與白飯表面，每一口都能吃得到濕潤濃郁的蛋黃香氣，真的好滿足！

最後另外單點了招牌必點的滷味拼盤，整盤吃得到豆腐、鴨血與米血，滷汁本身還蠻入味的。

微辣的滷汁特別開胃，尤其在咬在豆腐與鴨血時還會爆汁，實在有夠下飯的啦～

之後有機會來到沙鹿，想吃火鍋的話，就來十二段鍋物堂開鍋吧！

十二段鍋物堂 | 沙鹿店

營業時間：11:00–02:00

電話：04 2662 7050

地址：台中市沙鹿區中山路401號

粉絲專頁：十二段鍋物堂x品牌總部

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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