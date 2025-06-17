免費加飯加麵！台中口袋名單「麵屋海鳴」 超濃「蝦濃湯拉麵」鮮味滿滿 甜點「巴斯克蛋糕」也很強

麵屋海鳴 | 麵屋海鳴的交通很方便就在台中火車站前宮原眼科附近，主打蝦濃湯、清雞湯拉麵，拉麵還可以再加飯加麵一次，蝦濃湯濃郁風味十足，愛吃蝦的朋友可以來嚐嚐，不定期推出限定拉麵，常吸引熟客續訪，巴斯克乳酪蛋糕很好吃，有預算推薦必點。

台中拉麵推薦

會知道麵屋海鳴是讀者朋友推薦，我看他下班後常常在這裡吃拉麵，有一次跟霸子哥在富吉珈琲喝完咖啡後步行過來才發覺麵屋海鳴在旁邊，一直把這家放在口袋名單好久，過了快一年才來吃這裡的蝦濃湯拉麵。

麵屋海鳴店址就在台中火車站前悅樂旅店正對面，附近有繼光香香雞、宮原眼科等名店，營業時間分為中午跟晚上兩個時段，晚餐17:30開始，15分就有人在排隊等待了。

我五點半前就跟著人群排隊，很幸運排到第一輪，下方有用餐排隊須知，配合流程會順暢許多喔。

麵屋海鳴菜單

蝦濃湯推薦給愛吃蝦蝦的朋友，我看我旁邊用餐的男生則是點雞白湯，甜點有巴斯克蛋糕跟日式布丁，本來想點的叉燒飯來拍，剛好晚餐時段賣完了。

依照排隊順序入座，人多時兩個人用餐會被錯開座位，每碗拉麵可免費加麵、加飯一次，用餐結束請將餐具放在吧檯並請擦拭桌面。

濃厚胡椒蝦拉麵（辣度可選擇） 320元

我點的是限定拉麵、日本鹹、粗麵、麵適中，胡椒蝦選擇小辣，雖然價格高了一點點，但麵的份量不小，一上桌蝦的香氣撲鼻而來，四隻剝殼好的蝦子、叉燒、舒肥雞，溏心蛋+30。

蝦子感覺是油炸過至熟透，將蝦頭蝦殼全部打碎熬煮成濃湯，上方還撒上大量蒜酥，蝦子吃起來脆口(應該有冰鎮過)，我選擇粗麵搭配蝦濃湯吃起來口感更彈牙。

這蝦湯真的很濃郁，日本鹹一入口真的很鹹，另外有台灣鹹度可以挑選，麵條吃起來比較粗一點。

叉燒切得比較偏薄的厚度，瘦肉占比居多。

蝦子其實頗大隻的，吃起來Q彈脆口，新鮮度無話說。

這一小球冬粉蠻有畫龍點睛的感覺，浸泡在熱湯裡很快就熟了。

溏心蛋，我覺得可以不用點。

吃完麵條後加了一碗白飯，感覺蝦濃湯跟白飯會很搭。因為我選的是日本鹹度，我把白飯撈一撈吃掉，剩下的湯底沒喝完。

巴斯克乳酪蛋糕 110元

本來想拍叉燒飯但賣完，點個巴斯克來拍照，沒想到香濃滑順非常好吃，果然拉麵店裡的巴斯克蛋糕都是最好吃的。

用餐後還有許多人在外排隊等候吃拉麵，濃郁濃口的蝦濃湯，會讓人一吃就愛上這種鮮味，難怪朋友會常常來這裡吃拉麵。

營業時間：11:30~13:30、17:30~20:30

地址：台中市中區中山路48號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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