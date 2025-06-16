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精選 2 間台中運動按摩，運動完就來這裡放鬆！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／業者提供
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運動完後你都有好好按摩嗎？其實運動完後的按摩相當重要，適當的按摩可以減緩肌肉痠痛，更讓肌肉恢復彈性，讓運動表現更好。這次七分之二的探索就推薦 2 間台中運動按摩，幫你運動完後好好推開肌肉，同時放鬆身心。

1. 摩立康健康工作室

圖／摩立康健康工作室提供
圖／摩立康健康工作室提供

🏠地址：台中市太平區育德路176號1樓

🕰營業時間：平日 10:00-22:00，假日 10:00-18:00，預約制

💸收費：運動按摩 50 分鐘 $1,200/堂，嬋柔運動嬋柔墊上小班制 $500/堂

摩立康健康工作室位於太平區，鄰近新平國小，主要服務為運動按摩以及嬋柔運動。工作室由楊教練一人提供專業服務，一開始除了基本資料外，填寫工作環境，生活習慣等等，以更近一步了解肌肉壓力來源。

工作室從整體環境及設備都能感受到滿滿的用心，按摩中也會播放音樂讓人感到放鬆。除了徒手做筋膜按摩外，還會搭配每人狀況使用拔罐、筋膜刀來加強筋膜放鬆。教練在按的時候也會不斷關心客人感受，讓人肌肉酸痛與心靈上都得到釋放。

2. 黑手運動按摩

圖／黑手運動按摩提供
圖／黑手運動按摩提供

🏠地址：台中市西屯區華夏巷西四弄38號

🕰營業時間：09:00-21:00，預約制

💸收費：運動按摩 $1,500

黑手運動按摩位於熱鬧的逢甲商圈。在開始按摩前的諮詢會搭配動作評估，理解原因後會針對問題點介紹按摩手法及流程，並將內容紀錄在顧客卡上，以利後續追蹤，對於每位客人，都希望可以長久經營，可見真誠之處。

按摩前的講解會請出可愛的迷你小骨人，搭配講解骨骼與肌理走向，及筋肉緊繃的可能原因，既可愛又專業。特別的按摩手法尤其適合久坐上班族，師傅專業的筋膜放鬆手法，能夠讓總是固定在同一個姿勢的身體得到最大的舒緩。

延伸閱讀>>【台中運動按摩推薦】筋膜放鬆舒緩調理！7 間台中運動學理按摩店評比

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