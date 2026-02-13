內行才會去！ 新竹內灣老街地標「劉興欽漫畫博物館」回憶殺 隱藏版「親水公園落羽松」放空秘境

新竹縣內灣車站出站遊客，都習慣直接去逛內灣老街。分布台灣鄉鎮的老街，絕對是美食重地。為何NVIDIA執行長黃仁勳還沒來過內灣，請客蔡桃桂客家蘿蔔糕！分享地方美食就是NVIDIA黃仁勳的親民旋風。內灣一日遊除了內灣老街賣吃食賣手信，親水公園隱藏版金棕「落羽松步道」散策支路；穿過內灣國小塗鴉通道左轉就是地標景點「劉興欽漫畫教育博物館」，50年代的網紅阿三哥和大嬸婆在此候客，別錯過這段回憶殺！

內灣落羽松秘境

完全不知道內灣秘境落羽松，就不知道走上曲線弧度木棧橋走台步的滋味，順勢上橋再過橋，不會有白羊黑羊擋路走到沼澤水面上的渡橋。

內灣親水公園

水岸邊迎著秋冬暖陽，我是自帶藍天娃娃的旅人，嫩綠色小羽葉早已轉為黃褐色一閃一閃迎著光，再晚點落葉針就埋進泥土裡冬眠了。

親水公園散步支線是內灣第一個地標，穿雙好走路的鞋，林內少人是愛放空的人秘境。

內灣國小劉興欽漫畫教育博物館

劉興欽在內灣山村多孩子家庭出生，可不是從小就是漫畫家，正是1分天才99分努力，當了老師再拜師學習創作出阿三哥與大嬸婆漫畫系列。

大嬸婆阿三哥

個性熱情直爽又什麼都管的鄉下阿嬤模樣的大嬸婆，原型是媽媽嚴六妹；憨厚的阿三哥也是作者本身傻氣的翻版，雙雙當選新竹縣內灣商圈「觀光代表」。

劉興欽展覽館是地方文化館

館內收藏數千本劉興欽漫畫和100多種發明，還有頗有年代的機器人發明。

國寶畫家劉興欽漫畫

特展館主要是介紹劉興欽個人發明與漫畫創作背景，佈展專利發明獲獎獎盃等。

展覽館有時光隧道、影音欣賞、互動式遊戲裝置。

藝品部包含授權商品和孩童遊戲區的攀爬設計成模擬礦坑隧道。

館室外的走廊有劉興欽漫畫主角立牌及道具，供遊客拍照留下當年偶像回憶殺的合照。

內灣一日遊

全家出遊來內灣老街，多了兩處地標：親水公園和劉興欽漫畫暨發明展覽館，吃吃玩玩走走跳挑，沉浸漫畫教育氛圍，時代感啊！

內灣國小劉興欽漫畫教育博物館

地址：新竹縣橫山鄉內灣村3鄰110號/內灣國小內左方斜坡上方

開放時間：周二休館/其他日早上9點-下午4點（國定假日可能有更動，請先洽詢）

電話：03-5848019#302

