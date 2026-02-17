美到像在國外度假！藏在半山腰「奶茶色系老宅咖啡廳」 三隻巨型犬陪你喝咖啡

快訊

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣

桃園絕美咖啡廳真的越開越誇張，最近小咪被迷到不行的，就是這間藏在桃園楊梅半山腰的老宅咖啡廳-野也 kissaten！

奶茶色獨棟老宅、滿滿綠意包圍，加上 兩隻伯恩山犬＋一隻巨型貴賓負責迎賓，那個畫面真的萌到窒息～被三隻大可愛包圍的瞬間，小咪整個人直接融化。這裡完全是那種「走進來、肩膀就默默垮下來」的療癒系空間，舒服到會想私藏不告訴別人！

野也 kissaten｜地理位置(有點隱密但超值得)

野也 kissaten 位在楊梅半山腰，位置偏隱密、停車也不算方便，小咪建議：車子停下面一點 → 慢慢散步上去 → 儀式感直接拉滿！

那段小小的坡道，彷彿把城市的吵鬧全都甩在身後。抬頭看到奶茶色老宅被樹木包圍的瞬間，心裡的壓力真的瞬間「–100」。小咪發誓：走這一段，超值。

野也｜戶外空間

一走進去，瞬間懂為什麼好姊妹說「你會喜歡到爆」。一樓庭院陽光灑滿滿，美得像是雜誌內頁。更厲害的是，店狗們都自在地在這裡溜搭，有時候靠著你、有時候跑去散步，整個氛圍就是「回到家」的舒適感。

野也｜戶外座位

旁邊還有一區戶外座位，光影從樹葉間灑下來，美到完全停不住快門。天氣微涼的時候坐在這裡喝咖啡，微風吹＋綠意＋美食＝幸福值爆表。

野也｜內用座位

內用空間有兩層樓，一樓座位不多，但靠窗雙人位超級夢幻，是小咪選位首選！

店內不只是人類友善，也歡迎帶著毛寶貝一起來，今天遇到三隻巨型犬超級溫馴，會默默靠近討摸，偶爾到戶外跑一圈，看到野也讓大狗狗們擁有這麼大又舒服的空間，身為毛孩控真的會感動欸。

擺著木質古件、復古老宅風濃濃，加上大面積玻璃窗把自然光全部拉進來。每個角落都像在家裡最舒服的位置坐著。

另外，店內還有一小區 選物店，販售狗狗配件、零食，還有三隻店狗的特製商品，吃飯之餘還能順便逛逛，超級加分！

野也｜推薦必點料理

咖哩

香氣濃郁、配料豐富，是那種一端上桌就能聞到幸福味道的咖哩。口味不死鹹，濃郁又順口，吃完超有滿足感！

蒜香奶油蝦蝦飯

奶香派必點！蒜香＋奶油＋蝦味三重奏，味道香到會讓你瞬間肚子叫。蝦子新鮮彈牙，奶油醬收得剛剛好，不膩又涮嘴。

蜜桃可爾必思氣泡

微甜、清爽、超適合野餐系的飲品！氣泡感讓整杯超好喝。

美式

簡單耐喝，口感也很順。

柚子生乳酪

這裡不只正餐好吃，甜點也很棒，柚子生乳酪微酸微甜的平衡剛剛好，嘴裡會有那種清爽感，配美式或氣泡飲超搭。

查理布朗巧克力蛋糕

濃郁的巧克力蛋糕搭配一球冰淇淋，每一口都是幸福暴擊。

老闆超熱情，不只介紹環境，還主動幫客人拍照。我們本來還害羞，但狗狗們太可愛，瞬間破防直接拍爆。三隻巨型犬陪你用餐的機會真的不常有啦，毛孩控不能錯過！

小咪心得：野也 kissaten 為什麼值得再訪？

野也 kissaten迷人不是裝飾，而是那種 自然流動的舒服感。光線、植物、老宅、餐點、大狗狗，全都剛剛好地融合在一起，舒服到像在度假。

如果你最近想找個地方小逃跑、想喝杯咖啡、想吃好吃咖哩飯、想被狗狗療癒一下，拜託，把「野也 kissaten」排進你的口袋名單。小咪保證：來過一次，一定愛上。

野也

（非常不好停車 公休看IG）

地址：326台灣桃園市楊梅區裕成路139號 (地圖)

電話：03 481 5783

營業時間：星期一、星期四、星期六 休息 ｜星期二、星期三、星期五 11:00 – 18:00｜星期日 11:00 – 19:00

官網

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

咖啡廳 老宅 美食 咖哩 奶茶 桃園美食

