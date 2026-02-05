經典古早味點心！ 基隆廟口人氣排隊爆漿美食 「李記麵粉煎」在竹蓮市場也吃得到囉

快訊

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

超爆漿的古早味麵粉煎推薦給吃素的朋友——李記麵粉煎是基隆廟口夜市超人氣的排隊小吃，新竹市的分店就在竹蓮市場二樓，買完菜順便帶幾個回家，當小朋友的早餐或點心都很適合。

李記麵粉煎別於傳統的麵粉煎，內餡超爆量，吃起來超過癮。口感軟綿綿的，想吃酥一點的可以直接跟老闆說「要邊邊的」，但記得趁熱吃，才會酥酥的～

每個只要45元，三個還有優惠價120元，有七種口味可以選。全品項都是全素，吃素的朋友也可以安心吃，真的很推薦大家來試試這個經典古早味。

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店位置

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店位於竹蓮市場二樓美食區11號攤位。

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店環境介紹

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店菜單目錄搶先看

每個只要45元，三個還有優惠價120元，有六種口味可以選。全品項都是全素，吃素的朋友也可以安心吃，真的很推薦大家來試試這個經典古早味。

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店用餐心得分享

喜歡醬多一點的，大推芝麻花生醬口味（45元/個，120元/三個）

花生醬真的給得很豪邁，一咬下去就像熔岩流出來，甜而不膩，加上芝麻香氣超加分，不過如果怕太甜，也可以請老闆醬少一點喔！

黑糖口味（45元/個，120元/三個）的香氣也很濃郁，甜度不會太高，推薦給想吃甜點但又怕膩的你。

奧利奧巧克力（45元/個，120元/三個），巧克力醬搭配OREO餅乾碎，香甜不膩，是小朋友最愛。

李記麵粉煎-新竹竹蓮分店

地址：新竹市東區竹蓮街15號（竹蓮市場二樓美食區11號攤位）

電話：0958 091 819

營業時間：週二至週日 07:00–13:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

美食 古早味 基隆廟口夜市 巧克力 餅乾

