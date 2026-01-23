360元爽吃60種吃到飽！ 桃園唯一分店「二旭鍋」在IKEA新開幕美食商店街 開幕打卡送大蝦

桃園青埔IKEA一樓美食商店街新開幕！桃園唯一《二旭鍋》就在這裡，離捷運很近，交通方便、附設停車場，餐廳採用開放式空間設計，一目了然，視野寬敞舒適，點火鍋主食369元自助吧超過60種吃到飽，升級湯底整支牛大骨超狂的，自助區吃得到南部滷肉飯搭配6種配料，還有奶油松露野菇炊飯與少見泰奶雪花冰機，搭配開幕慶活動送海虎大蝦活動，真的有澎湃啦～

二旭鍋｜IKEA 一樓美食商店家

《二旭鍋》位在桃園中壢高鐵站前東路，就在 IKEA 一樓新開幕的美食商店街，第一間位置相當醒目，開放式空間一眼就能看到，館內附設停車場，開車族很方便，距離華泰名品城不到 5 分鐘車程；搭乘機捷至 A18 高鐵桃園站，步行約 6 分鐘即可抵達。

地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號

聯絡電話：03-2878986

營業時間：11:00-22:00

《二旭鍋》盛大開幕慶開跑！

兩人一組用餐，只要在社群平台拍照打卡並標註@二旭鍋，免費招待虎大蝦1隻！

《二旭鍋》整間火鍋採開放式空間，視野通透不壓迫，用餐時不會覺得擁擠，整體氛圍輕鬆又舒適。

二旭鍋｜菜單套餐 369元起

《二旭鍋》採一人一套餐制，先選湯底、主餐，再到自助區拿醬料與蔬菜就能開涮，店內共有9種湯底可選，入門款豬五花、雪藏雞腿套餐369元，想吃澎湃也有雙人海陸「海龍王盛合」1799 元。

用餐時間：90分鐘

低消：100公分以下免費/101公分-120公分99元/121公分-140公分189元

140公分以上需點套餐

套餐與自助區不提供打包外帶服務

帳夾直接掃碼QR code點餐超方便！喜歡自己掌控的人會喜歡，看菜單、自己確認再送出，不怕點錯也不會漏單，用餐節奏完全自己來。

二旭鍋｜自助區超過60種吃到飽

自助區一看就知道食材很新鮮！時蔬、炸物、搖搖薯條到火鍋料整齊排開，還有滷肉飯、咖哩飯、炊飯、各式麵食、飲料與冰品，選擇多到眼花撩亂，目測超過60種，大胃王或貪吃鬼真的會卯起來夾。

搖搖快樂薯條太可愛

把薯條裝進紙袋，倒入喜歡調味粉後搖一搖，馬上就能開吃，現場動手多了點儀式感。

調味粉選擇超豐富！有香蒜、美式、泰式、焦糖、金沙、起司、酸奶與松露粉，還有經典番茄醬，想吃鹹的、甜的、香濃的都能一次滿足，小朋友邊玩邊吃，不知不覺就把肚子填飽了。

《二旭鍋》搖搖薯條固定都會有，今天炸物是韓式炸雞！走過去看兩次都快被夾空，手腳慢一點就只能等下一盤，炸物不定時更換，也可能是原味炸雞或炸雞翅喔。

菜盤區新鮮又澎湃

多種時令青菜、菇類、黃瓜、金針菇、木耳、蓮藕…一字排開，新鮮度看得到，想吃清爽或澎湃自己搭配。

火鍋料選擇也不少！凍豆腐、墨魚丸、排骨酥、豆皮、各式丸子通通有，閨蜜把菜盤排得超整齊漂亮，看起來就很有食慾，還沒開吃先加分。

吃火鍋怎麼能少了豆皮油條！吸滿湯汁超加分，竟然連魚酥都有，涮一下酥香不油膩，配火鍋好犯規。

醬料區有黃金比例

醬料不用擔心調不好！抬頭一看板子，上面有「黃金比例」推薦，跟著配就能調出超夠味火鍋沾醬。

飲品UCC咖啡、逸萃茶、可樂機

加起來約 30 種可選，從熱咖啡、無糖茶到汽水氣泡飲都有，隨時都能換口味。

自助區麵食

鍋燒關廟麵、韓式泡麵、科學麵、火鍋滷味麵、蒸煮麵、意麵與王子麵應有盡有，拿適量避免浪費最剛好。

自助區有三種飯類

竟然有奶油松露野菇炊飯！

咖哩飯與滷肉飯！滷肉飯焦糖色澤好誘人。

北部滷肉飯簡單卻經典！《二旭鍋》滷肉飯帶有南部風味，滷肉醬鹹甜適中，還有六種配料可加：花生、肉鬆、酸菜…每一口都能拌出不同風味。

老虎堂冰淇淋與雪花冰

《二旭鍋》有老虎堂冰淇淋與雪花能搭配8種配料！吃完火鍋再來一碗冰，完美收尾。

二旭鍋｜美國Prime肩小排＋蝦蝦海鮮盛合

兩個套餐再加上自助區吃到飽真的超狂！菜盤無限續＋美國 Prime 肩小排＋蝦蝦海鮮盛合＋飲料與冰品通通無限，再單點蝦子與蛤蠣，加上打卡送虎大蝦，整桌擺滿滿，視覺跟胃都被大大滿足。

韓式炸雞棒棒腿雞翅

肉質挺軟嫩，搭配鹹甜微辣韓式醬汁好涮嘴，搖搖薯條一直換調味粉，一根接一根停不下來。

奶油松露野菇炊飯

每一口都充滿濃郁奶香，尾韻帶著淡淡松露香氣，吃起來真的很香很順口。

南部滷肉飯

濃郁滷肉醬好多五花肉丁，吃起來鹹甜適中，比較像南部偏甜口味，真的是肥而不膩，吃起來有捻嘴感好吃！6種配料花生、肉鬆、酸菜…等，每口都能拌出不同風味，滷肉飯也一定要拿。

柚香麻辣＋79元

這麻辣口味真的外面沒見過！麻辣鍋裡加入柚子汁與柚子果皮，入口先是麻辣香氣，接著帶出微酸微甜的柚子清香，喝起來不厚重，反而多了清爽層次，越喝越順口。

搭配大量新鮮菜盤一起煮，湯底最後會越煮越甘甜，大胃王胃口夠好的人，還能加白飯煮成粥當完美收尾，我講了幾百次要試，結果只成功煮過一次，實在太弱了。

清燉牛骨湯49元＋升級牛大骨129元

既然都點牛骨湯，乾脆直接升級牛大骨！這牛大骨真的有夠浮誇，整根比火鍋還長，一上桌我還愣住，完全不知道該從哪一邊開始煮，畫面超有存在感。

這牛大骨真的有夠大！光用看的就很有感，一上桌氣勢直接壓過整鍋火鍋。

牛大骨真的超狂！只要用筷子一撥就能放進鍋裡，加價129元超划算，建議放入湯底煮久一點，骨肉會更軟嫩，湯頭也更濃郁好喝。

極上蝦蝦海鮮盛合

喜歡海鮮朋友推薦「蝦蝦海鮮盛合」包含：白蝦、草蝦、生食級干貝、鱸魚、雪螺與魷魚，只要499元，再加上自助區吃到飽，以目前市面火鍋來講CP值算高，既滿足又划算。

有白蝦、草蝦、鱸魚、雪螺、魷魚一吃就知道有新鮮！蝦蝦肉質好撥都挺彈牙，鱸魚好軟嫩，魷魚好有彈性。

美國Prime肩小排

閨蜜吃海鮮、我吃肉！這盤美國Prime肩小排油花分布均勻，肉質鮮嫩，每片約0.2公分，整整10片，慢慢涮著吃，滿足肉控慾望。

美國Prime肩小排涮到七分熟！肉質軟嫩多汁，沾上黃金比例醬汁，肉香與醬香融合一起，每一口都很順口。

二旭鍋｜參加活動送海虎大蝦

參加《二旭鍋》開幕活動可免費獲海虎大蝦一隻！這隻海虎大蝦大約20公分，建議放入火鍋煮約4-5分鐘。

海虎大蝦身彎曲成C字！蝦身壓下去有彈性，就是煮好囉！大蝦飽滿鮮嫩又彈牙，每口都能感受到鮮甜海味。

二旭鍋｜加點蛤蠣69元、白蝦89元

單點海鮮也很划算！蛤蠣15顆只要69元、白蝦10隻89元，今天就是蝦蝦財富自由日！

第一次看到吃到飽有雪花冰機！這次是泰奶口味，操作雪花冰機超有趣，旁邊經過客人也忍不住多看幾眼。

旁邊有八種配料可自由搭配，椰果、紅豆、仙草…加上最後淋上黑糖，冰涼甜甜完美收尾，吃完火鍋甜點也滿足！

老虎堂的黑糖厚奶冰淇淋很夠味！吃得到黑糖香搭配滑順冰淇淋，每一口都甜而不膩。

《二旭鍋》的美國Prime肩小排、牛大骨與海虎大蝦有過癮！自助區有搖搖薯條、韓式炸雞、炊飯、雪花冰與冰淇淋..等多樣選擇，大人小孩都能滿足，加上位於新開美食商店街、附設停車場，步行即可到華泰名品城，無論朋友聚餐或家庭聚會都很適合！

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」