桃園「功德林」20年手藝不失傳！ 主廚女婿「摩素師」傳承 「經典蘿蔔糕」重現江湖

桃園素食界指標老店「功德林」即將在農曆年前正式熄燈，許多老饕聞訊都相當不捨。這間經營超過20年的餐廳，由主廚樊定宣一手打造，曾在圓山大飯店、凱悅飯店及長榮空廚累積深厚功力，做出無數讓素食者魂牽夢縈的經典菜色。

如今，為了不讓岳父這份珍貴手藝隨店面結束而消失，曾任功德林主廚的謝允閎決定挺身而出！他以自家品牌「摩素師（Vegecian）」推出「傳承系列」，首波就重磅回歸長榮航空員工也念念不忘的「經典港式蘿蔔糕（全素）」，讓老店味道繼續傳承下去～

回憶起功德林的經典，絕對少不了那款「港式蘿蔔糕」。主廚謝允閎分享，當年長榮有個傳統，初一、十五全體吃素，團隊必須一次製作數千份蘿蔔糕，從早忙到晚，凌晨兩點還得開始馬拉松式的煎製，每一道工序都像修行般嚴謹。這種對細節的堅持，正如同熱門韓綜《黑白大廚》中傳遞的精神，極致美味往往藏在最純粹的堅持裡。

為了不讓岳父的手藝消失，謝允閎憑藉在功德林10餘年的廚藝經驗，轉戰創立品牌「摩素師（Vegecian）」。他曾走訪台南麵廠不斷研發，其「南洋風味咖哩麵」更曾榮獲比利時 ITQI 國際風味絕佳獎二星殊榮（人稱食品界米其林）。如今，他決定啟動「傳承系列」，首波主打便是「摩素師Ｘ功德林｜經典港式蘿蔔糕」。

這款蘿蔔糕完全依照功德林老師傅的實戰配方打造：嚴選蘿蔔比例，保留大塊蘿蔔絲的清甜香氣；經過無數次測試，調配出「不需退冰、拆封直接下鍋」的超方便設計；煎出來就是大家最愛的「外酥內軟、鮮甜不膩」風味！目前「摩素師」的周邊商品已插旗 Mia C’bon、家樂福及官網，想念老店滋味的朋友們趕緊衝一波！

