免門票薰衣草聖地！高評價「香草田」月底開園 朝聖「滿園薰衣草」視嗅覺雙重饗宴

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自葛瑞絲香草田粉專
圖／摘自葛瑞絲香草田粉專

免門票薰衣草聖地！4.3顆星高評價「香草田花園」宣布2026開放日，免費入園走訪「薰衣草花海」，體驗視嗅覺的雙重饗宴。

圖／摘自葛瑞絲香草田粉專
圖／摘自葛瑞絲香草田粉專

位於苗栗頭屋的「葛瑞絲香草田」將於1/31正式開園，且免門票即可參觀滿園薰衣草，更是不少人每年必訪的口袋名單。除了整片浪漫紫薰衣草外，還有淡雅的薰衣草香氣環繞，能夠更沉浸式進入這片薰衣草天地，隨手拍都十分出片。

圖／摘自葛瑞絲香草田粉專
圖／摘自葛瑞絲香草田粉專

特別一提的是，薰衣草花季約為3月至5月底，實際花況依現場為準；團體採預約制，建議提早聯繫園方。

「葛瑞絲香草田」在Google擁有2500則評論、總分4.3分，網友點評「園區內有淡淡的薰衣草香味」、「國內少有的大面積薰衣草景點，萬顆薰衣草任你自由拍~」、「每次來苗栗就是要走一趟葛瑞絲香草田，然後看看這些肥肥的薰衣草及每次都要帶一點商品回去」。

圖／摘自葛瑞絲香草田粉專
圖／摘自葛瑞絲香草田粉專

葛瑞絲香草田

開放日期：2025/1/31起

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路12鄰156號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/grace2me

