永遠都在排隊！桃園中壢「高CP值包子饅頭」 最低只要12元起

瑋瑋＊美食萬歲

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

桃園中壢美食「福記包子饅頭」，位於環中東路的排隊包子饅頭專賣店，最便宜的饅頭一顆只要12元，而且還有買二送一或是買五送一的優惠，價格經濟實惠，饅頭口感很不錯，包子的餡料也很實在！怪不得每次路過都是滿滿排隊人潮！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

每次路過這間「福記包子饅頭」，都是滿滿的排隊人潮，先前有一次看到沒什麼人排隊，趕快上前購買！這才知道原來是因為已經賣到剩下沒幾款饅頭了～我想吃的口味也賣完～於是就作罷！一直到現在才找到機會造訪！

這是店家2025年的最新菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）他們的包子饅頭有買二送一或是買五送一的優惠，換算下來的價格非常划算唷！

店內的現貨需要以櫃檯前方的看板為主，口味會陸續售完，也會陸續出爐，所以每次來買的口味都會不太一樣！

除了包子饅頭以外，店家也有販售幾款飲品，有米漿、無糖豆漿、香濃豆漿、黑芝麻燕麥、燕麥薏仁～

當天看到包子饅頭的製作過程，員工都有全程配戴帽子、手套和口罩，讓消費者可以吃得比較安心！

櫃檯前方有擺放好幾包小饅頭，小饅頭一包有四種口味，一包20顆只要50元也非常便宜呢！

【福記包子饅頭｜外帶回家享用】

這天買了一包小饅頭、還有芋頭包、牛奶饅頭、藜蔓乳酪饅頭、起司捲饅頭、素竹筍菜包、素高麗菜包、鮮肉包！

【綜合小饅頭】

小饅頭一包20顆共有4個口味，有小黑金剛饅頭+小五穀饅頭+小桂圓饅頭+小牛奶饅頭，這樣只要60元真的很便宜，很適合買來給小朋友當課後點心唷！

這款黑色的小饅頭是黑金剛饅頭，是黑糖口味，這款也是店家非常熱賣的口味！

我覺得小饅頭很值得買，因為有時候不想要吃太多，大概只想要吃個一兩顆解饞，就很適合買這包小饅頭來填飽肚子！

【起司捲饅頭】

起司捲饅頭非常值得買！這款大概是店家最熱賣的TOP1口味了！我看前面每一組客人都有買這個口味！我也立刻外帶了四顆！他是柔軟的鮮奶饅頭配上鹹鹹的起司醬～味道很Match！

【牛奶饅頭】

牛奶饅頭一顆17元，有買二送一的優惠，這基本款的饅頭就很好吃，饅頭口感很Q軟，淡淡的牛奶香味真的是吃不膩啊！

【藜蔓乳酪饅頭】

黎蔓乳酪饅頭我很愛，饅頭裡面有藜麥和蔓越梅，裡面包了腰果和起司，口感特別有層次！是我還會再回購的口味！

【鮮肉包】

肉包裡面有一整塊紮實的肉塊，內餡吃起來甜甜鹹鹹的，吃起來不會死鹹，調味的還不錯！

【素高麗菜包】

素高麗菜包中規中矩，裡面的配料算是蠻多的，只是蒸過的高麗菜口感偏軟，吃不到高麗菜脆脆的口感有點可惜，如果是買到馬上吃，吃起來應該會加分許多！

整體來說，這間「福記包子饅頭」每次路過都是滿滿排隊人潮，生意非常好！而每個時段出爐的口味不同，皆以店家現場公告為主！他們的包子饅頭不是買二送一就是買五送一，價格經濟實惠，口味也很不錯！個人特別推薦鮮肉包、綜合小饅頭、牛奶饅頭、藜蔓乳酪饅頭、起司捲饅頭，是我還會回購的愛店！

福記包子饅頭

地址：桃園市中壢區環中東路二段668號

電話：03-458-4488

營業時間：週一至週日07:00-20:00

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲

