營業到凌晨三點！ 桃園宵夜「桃鶯生炒羊肉」羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯統統90元，可樂免費喝到飽最推

《桃鶯生炒羊肉》晚上五點夜貓子晚上肚子餓，也有宵夜可以吃，現點現炒大火快炒好吸引人，羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯統統90元，還有個人專屬的單人羊肉爐，推薦麻油炒羊肉好吃，內用可樂機有6種飲料無限暢飲，有可樂機就是加分！

桃鶯生炒羊肉｜八德桃園鶯歌交界處

《桃鶯生炒羊肉》位在桃園八德區桃鶯路上，這裡有像三角地帶，雖然地址是八德區，但裡是桃園與鶯歌交界，比較接近桃園鶯歌生活圈，桃鶯馬上很寬闊，但巔峰時間車流量高，騎車來還是比較方便。

地址：桃園市八德區桃鶯路125號

聯絡電話：(03)363-4700

營業時間：17:00～凌晨03:00

《桃鶯生炒羊肉》羊肉料理皆現點現做，不是晚餐尖峰時段，外帶人潮依舊絡繹不絕，就知道有多受歡迎。

《桃鶯生炒羊肉》店內環境樸實，就是典型的傳統小吃店挺乾淨，桌面與地面都沒有油膩感。

桃鶯生炒羊肉｜大火快炒畫面吸睛

站在店外就能看到大火快炒畫面，牆面有貼出提醒，平均出餐時間約 5～10分鐘，忙碌時段則需15～25分鐘。若第一張點單是炒麵，師傅會一次整鍋快炒，每鍋可出6份餐點，屬於同時製作、依序出餐，並非插單喔。

桃鶯生炒羊肉｜菜單羊肉炒麵只要90元

《桃鶯生炒羊肉》以羊肉料理為主打，生炒羊肉、麻油羊肉皆分成三種價位可選；羊肉炒麵與羊肉燴飯統統90元，天冷時再來碗90元羊肉湯很暖，最特別的是有單人羊肉爐搭配白飯210元。

桃鶯生炒羊肉｜自助區可樂機喝到飽

店內設有自助區，餐具與醬料皆可自行取用；點羊肉爐一定要搭配腐乳醬才對味，更加分竟然有可樂機，6種飲料無限暢飲，一個人至少省下30元飲料錢，免費可樂機真的有加分！

桃鶯生炒羊肉｜羊肉炒麵 90元

羊肉炒麵可選辣或不辣，敢吃辣建議點辣款更提味！炒麵羊肉量不算多，建議再加點一盤炒羊肉，吃起來會更過癮，羊肉片沒有腥味，肉質香軟嫩、不乾不柴，整體口感挺不錯。

這的炒麵以沙茶為基底，濃稠醬汁緊緊巴在麵條上，鹹香適中、味道很剛好，吃起來很順口，以這價位來說，再加上可樂機飲料喝到飽，覺得整體挺划算。

桃鶯生炒羊肉｜羊肉燴飯 90元

乍看之下羊肉燴飯還以為是湯，因為燴湯真的很多！每顆米飯都完整吸附醬汁，吃起來熱到燙口，濃稠又鹹香卻不會過鹹，羊肉片軟嫩帶點微Q，還有淡淡沙茶香很順口；如果覺得還不夠飽？建議再加點碗10元白飯，拌著一起吃飽到天靈蓋。

桃鶯生炒羊肉｜麻油炒羊肉 150元

《桃鶯生炒羊肉》麻油羊肉分為150元、180元與230元三種價位，150元肉份量較少，建議想吃的話至少點180元起，羊肉搭配大量薑絲快炒，香氣撲鼻，光看就讓人好奇這滋味到底如何？

麻油炒羊肉吃起來以碎小肉片為主，麻油搭配薑絲香氣很迷人，羊肉軟嫩，薑絲不辛辣嗆口，口感像是配菜般清爽，邊吃羊肉夾薑絲入口，這組合味道不錯。

《桃鶯生炒羊肉》推薦點羊肉麵、羊肉燴飯，再加盤 180 元起的炒羊肉，這樣吃比較過癮，內用提供可樂機無限暢飲，用餐後需自行回收分類，整體口味適中、下飯不油膩，下次宵夜時間還想再來吃！

桃鶯生炒羊肉

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：有

服務費：無

FB粉專：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

