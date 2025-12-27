營業到凌晨三點！ 桃園宵夜「桃鶯生炒羊肉」羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯統統90元，可樂免費喝到飽最推
udn走跳美食／艾瑪
《桃鶯生炒羊肉》晚上五點夜貓子晚上肚子餓，也有宵夜可以吃，現點現炒大火快炒好吸引人，羊肉炒麵、羊肉燴飯、羊肉湯統統90元，還有個人專屬的單人羊肉爐，推薦麻油炒羊肉好吃，內用可樂機有6種飲料無限暢飲，有可樂機就是加分！
桃鶯生炒羊肉｜八德桃園鶯歌交界處
《桃鶯生炒羊肉》位在桃園八德區桃鶯路上，這裡有像三角地帶，雖然地址是八德區，但裡是桃園與鶯歌交界，比較接近桃園鶯歌生活圈，桃鶯馬上很寬闊，但巔峰時間車流量高，騎車來還是比較方便。
- 地址：桃園市八德區桃鶯路125號
- 聯絡電話：(03)363-4700
- 營業時間：17:00～凌晨03:00
《桃鶯生炒羊肉》羊肉料理皆現點現做，不是晚餐尖峰時段，外帶人潮依舊絡繹不絕，就知道有多受歡迎。
《桃鶯生炒羊肉》店內環境樸實，就是典型的傳統小吃店挺乾淨，桌面與地面都沒有油膩感。
桃鶯生炒羊肉｜大火快炒畫面吸睛
站在店外就能看到大火快炒畫面，牆面有貼出提醒，平均出餐時間約 5～10分鐘，忙碌時段則需15～25分鐘。若第一張點單是炒麵，師傅會一次整鍋快炒，每鍋可出6份餐點，屬於同時製作、依序出餐，並非插單喔。
桃鶯生炒羊肉｜菜單羊肉炒麵只要90元
《桃鶯生炒羊肉》以羊肉料理為主打，生炒羊肉、麻油羊肉皆分成三種價位可選；羊肉炒麵與羊肉燴飯統統90元，天冷時再來碗90元羊肉湯很暖，最特別的是有單人羊肉爐搭配白飯210元。
桃鶯生炒羊肉｜自助區可樂機喝到飽
店內設有自助區，餐具與醬料皆可自行取用；點羊肉爐一定要搭配腐乳醬才對味，更加分竟然有可樂機，6種飲料無限暢飲，一個人至少省下30元飲料錢，免費可樂機真的有加分！
桃鶯生炒羊肉｜羊肉炒麵 90元
羊肉炒麵可選辣或不辣，敢吃辣建議點辣款更提味！炒麵羊肉量不算多，建議再加點一盤炒羊肉，吃起來會更過癮，羊肉片沒有腥味，肉質香軟嫩、不乾不柴，整體口感挺不錯。
這的炒麵以沙茶為基底，濃稠醬汁緊緊巴在麵條上，鹹香適中、味道很剛好，吃起來很順口，以這價位來說，再加上可樂機飲料喝到飽，覺得整體挺划算。
桃鶯生炒羊肉｜羊肉燴飯 90元
乍看之下羊肉燴飯還以為是湯，因為燴湯真的很多！每顆米飯都完整吸附醬汁，吃起來熱到燙口，濃稠又鹹香卻不會過鹹，羊肉片軟嫩帶點微Q，還有淡淡沙茶香很順口；如果覺得還不夠飽？建議再加點碗10元白飯，拌著一起吃飽到天靈蓋。
桃鶯生炒羊肉｜麻油炒羊肉 150元
《桃鶯生炒羊肉》麻油羊肉分為150元、180元與230元三種價位，150元肉份量較少，建議想吃的話至少點180元起，羊肉搭配大量薑絲快炒，香氣撲鼻，光看就讓人好奇這滋味到底如何？
麻油炒羊肉吃起來以碎小肉片為主，麻油搭配薑絲香氣很迷人，羊肉軟嫩，薑絲不辛辣嗆口，口感像是配菜般清爽，邊吃羊肉夾薑絲入口，這組合味道不錯。
《桃鶯生炒羊肉》推薦點羊肉麵、羊肉燴飯，再加盤 180 元起的炒羊肉，這樣吃比較過癮，內用提供可樂機無限暢飲，用餐後需自行回收分類，整體口味適中、下飯不油膩，下次宵夜時間還想再來吃！
桃鶯生炒羊肉
地址：桃園市八德區桃鶯路125號
聯絡電話：(03)363-4700
營業時間：17:00～凌晨03:00
兒童餐具、兒童座椅：無
寵物友善：有
服務費：無
FB粉專：無
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言