鴨腿飯一開店就秒殺？招牌飯只看到滿滿肉肉！ 桃園排隊美食「職人燒臘肉坊」份量十分滿足、鴨腿每日限量想吃先點

鴨腿飯一開店就秒殺！《職人燒臘肉坊》我至少來過五次，每次都因排隊太長作罷，剛好早早經過兩次才都買到，11點才開始營業，門口已出現排隊人潮，燒臘口味見仁見智，但份量十足，絕對讓人滿足。

職人燒臘肉坊｜藏在桃園市復興路上

《職人燒臘肉坊》位於桃園復興路靠近三民路，周邊早年被稱為婚紗街，斜對面是新光大樓，距離桃園車站步行約 8 分鐘，汽車停車格有限，可在附近找停車場；摩托車則可找路邊停車格，很方便。

地址：桃園市桃園區復興路266號

營業時間：11:00～19:30

《職人燒臘肉坊》不誇張，每次都好奇人潮從哪來，應該多是附近上班族，這次排隊約 10人，不需要等太久。

前面這攤賣雞蛋糕與西瓜汁好像也是職人店家？總之有合作，購買時還能享折價優惠。

職人燒臘肉坊｜菜單MENU

《職人燒臘肉坊》最便宜油雞腿飯已漲到110元，最高價的招牌「老闆我很餓」飯145元，除了單點油雞、鴨腿，也有雙拼飯、會議便當可選，拜拜需求還能訂全雞或全鴨。

店員特別推薦自家滷蛋，滷浸8小時，一顆15元，香味十足。

店內半開放式廚房，空間不大，每位師傅各司其職忙個不停，不斷切燒臘、炒青菜、包飯。

現場除了排隊客人，還有外送平台與預訂自取的訂單，招牌烤鴨11點出爐，想吃的話動作真的要快。

《職人燒臘肉坊》隔壁設有用餐區，顧客可自行找位子入座，餐後需自行回收分類，維持店內整潔乾淨。

冰箱內有可樂、雪碧等飲料，自取自行投幣，每瓶20元。

《職人燒臘肉坊》便當份量相當足，以這價格來講很划算，男生也能吃得飽飽的。

職人燒臘肉坊｜來碗 老闆我很餓

這碗燒臘便當真的吸睛又澎湃！名字也很有趣，「老闆我很餓」其實是三拼便當，拿起來頗有重量，真的要很餓才能吃完，正常三拼內容通常是油雞腿、叉燒與香腸，油雞腿肉量份量十足。

便當層層分明，上面是一整層滿滿的肉，中間鋪著兩種炒青菜，最下面才是白飯。

油雞肉質多汁又軟嫩，外層雞皮帶點微甜，口感香滑很下飯。

叉燒肥瘦比例剛好，鹹甜適中很耐吃；切片香腸帶點甜味，口感與一般香腸不同，別有一番風味。

終於吃到便當最底層的米飯，米飯僅吸收上層少量醬汁，不會太濕或油膩。

職人燒臘肉坊｜難道是鴨腿飯

這次終於買到鴨腿飯130元，蔥油與辣椒給得很豪邁，我還加了一顆 15 元滷蛋，整份便當看起來更澎湃誘人。

鴨腿外皮烤得酥脆，咬起來咔茲咔茲有口感；鴨肉油脂豐富，鴨香氣沒想像中香濃。

咕溜咕溜冬粉滑順順口，份量也很大方，比起一般傳統自助餐冬粉，這的口感明顯更好。

滷浸 8 小時滷蛋，味道香甜入味，蛋黃略乾但仍可口，搭配杯可樂剛剛好。

職人燒臘肉坊｜社會燒鴨飯

燒鴨皮呈琥珀色，一靠近就能聞到誘人的烤香氣！

燒鴨飯一份110元，雖然不像三拼那麼滿，但可以邊吃肉邊搭配青菜，再慢慢扒白飯，吃起來剛剛好。

鴨皮烤得薄脆香，連平常不太愛燒臘的我，筷子都停不下來！看來排隊等得太久，肚子太餓也加分了吧。

燒鴨表皮帶有油光卻不多餘油份，薄薄的鴨皮不油膩，令人驚喜的是還有幾塊鴨皮酥脆，脂香在唇齒間交織，鴨肉軟嫩無腥味，搭配油蔥更增添風味。

每個人口味不同，我吃過桃園幾家燒臘飯，多半沒什麼記憶點，《職人燒臘肉坊》從排隊就很有感，一吃就留下印象，口味因人而異，但份量實在，鴨腿每日限量，想吃先點鴨腿飯；肚子很餓直接挑招牌「老闆 我很餓」就對了。

電話：0963-308933

地址：桃園市桃園區復興路266號

營業時間：11:00～20:00

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：無

服務費：無

官網：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」