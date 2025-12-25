「台版濟州島」限定採果正夯只要100元！入園門票、交通資訊1次看

【FunTime小編群】相信很多人都聽過朋友說，桃園很無聊，其實一點也不唷！桃園大溪可是文青與懷舊氛圍的熱門打卡景點，隨處可見古色古香的街道、老宅，還有美麗的湖邊風景，每到假日總是吸引許多車潮前往大溪，風光明媚，又能到老街吃美食；本期小編就帶大家走訪桃園大溪，看看有哪些好玩的景點吧！

2025-12-19 13:30