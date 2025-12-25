「台版濟州島」限定採果正夯只要100元！入園門票、交通資訊1次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

自喻為「台灣濟州島」的「桔滿緣寶山農場」，每到冬季便換上金黃外衣，而一年一度的橘子產期正式登場，位於新竹縣寶山鄉的熱門觀光果園「桔滿緣寶山農場」即日起開放民眾入園採果，門票一人只要100元超優惠，吸引不少旅客把握限定時節，走進山林感受滿滿果香，體驗不同的年末洗禮。

圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

桔滿緣寶山農場距離新竹市區約30分鐘車程，交通便利，園區亦提供停車空間，適合安排半日或一日輕旅行。每年12月至隔年3月為橘子盛產期，目前果實已陸續成熟，橘子高掛樹梢，搭配層層山景與森林綠意，形成遼闊又療癒的畫面，也因此被網友封為「台版濟州島」的採橘秘境

圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

園區除了採果體驗，也設置簡單造景與拍照點，讓旅客能輕鬆取景、留下冬季限定回憶。假日期間可直接前往，平日建議事先致電聯繫，以利園方安排。農場同時主打親子友善與寵物友善，適合全家大小一同踏青放電，但提醒攜帶寵物需繫上牽繩，共同維護遊園品質。想為冬日行程增添一抹清新果香，不妨走訪新竹寶山，在山林環繞與橘香陪伴下，體驗專屬於冬季的採果樂趣。

圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團
圖／取自 桔滿緣寶山農場 臉書粉絲團

桔滿緣寶山農場

地址： 新竹縣寶山鄉新珊路269巷35號

營業時間：09:00-17:00 (周一公休)

秘境 觀光 新竹旅遊

