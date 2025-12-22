快訊

暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
2025「新北感溫祭」於暖冬時節正式登場，新北市啟動全新冬季旅遊企劃，從耶誕、跨年一路延續至春節與元宵，串聯節慶活動、展演亮點與城市風景，打造專屬新北的冬日儀式感。市府整合18個局處、推出22項主題活動，結合煙火、燈會、賞花與展覽，邀請市民與旅客在繽紛節奏中，感受新北冬季的溫度與活力。

自12月起，新北各地陸續展開多元活動，包含耶誕音樂會、跨河煙火、青年派對與文化展演，動靜皆宜、城市處處有亮點；淡水、野柳、鶯歌等地亦規劃特色展覽與文化慶典，呈現藝術、人文與自然交織的城市風貌。隨著農曆新年腳步接近，燈會、年貨市集、天燈節與櫻花季接力登場，讓旅遊熱度一路延燒到春季。

今年冬季觀光的一大亮點，則是首次推出的「新北感溫護照集章活動」，串聯溫泉、住宿與消費體驗，推廣「新北山海湯」特色路線。民眾走訪山區或海岸溫泉，只要完成指定消費即可集章參加抽獎，活動期間橫跨整個冬季，讓泡湯旅行不只是放鬆身心，更充滿探索與驚喜。

新北市表示，透過跨局處整合與創新玩法，期望讓冬天成為最適合造訪新北的季節。無論是走進山海泡好湯、漫步市集賞燈景，或參與藝文活動感受城市脈動，都能留下專屬於新北的溫暖記憶。市府誠摯邀請國內外旅客在這個冬天走進新北，展開一趟暖心又豐富的冬季旅程。

