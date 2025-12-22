暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

想在台北找一個既療癒又充滿成就感的放鬆方式嗎？烘焙課程就是許多人週末紓壓、情侶約會、好友聚會的新選擇，一邊動手、一邊聞著奶油與蛋糕香氣，最後再把親手做出的甜點帶回家，那份滿足感可是任何外帶甜點都比不上的！ 台北的烘焙教室越來越多元，從韓式裱花、奶油霜蛋糕、塔派到可愛造型點心，不論你是零基礎新手、想紓壓、或是追求專業技巧，這篇精選三間特色截然不同的台北烘焙教室，相信大家都能找到適合自己的課程。

