快訊

無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月31日上路

板橋議員選情盤勢出現鬆動 第五席之爭牽動藍綠白角力

兩岸觀策／吳豊山的未竟之業 臨別感言透露重要訊號

2026元旦衝阿里山 ！全球必遊日落美景、日出勝地一次看

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026元旦到金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」。　圖：阿里山賓館／提供
2026元旦到金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」。　圖：阿里山賓館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年即將進入尾聲，您準備好去哪裡跨年迎新？或打算到哪個絕美秘境欣賞今年最後日落、迎接第一個日出呢？阿里山是許多遊客迎新的熱門景點，從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到榮獲「金質獎」特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗日落，成為年終必訪秘境！

想體驗不一樣的迎新活動，園區中心點阿里山賓館推「曙光日出專案」讓旅人輕鬆追日、高海拔慈雲寺欣賞晚霞和日落美景，獨享阿里山賓館房客專屬雲瀑夕陽景致，揮別過往迎接嶄新一年！

▲阿里山林業鐵路加開元旦祝山線觀日列車，讓旅人清晨到聞名全球的祝山平台迎接第一道曙光。　圖：阿里山賓館／提供
▲阿里山林業鐵路加開元旦祝山線觀日列車，讓旅人清晨到聞名全球的祝山平台迎接第一道曙光。　圖：阿里山賓館／提供

歲末迎新眾所期待的阿里山「日出印象音樂會」即將於2026/01/01清晨05:30~07:30祝山觀日平台舉行。今年林業鐵路特別加開元旦祝山線觀日列車，自清晨02:50起發車前往祝山，回程首班車時間為上午07:15、末班車為上午09:15。

遊客搭乘林鐵抵達祝山車站後，先到祝山觀日平台聆聽阿里山「日出印象音樂會」，董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等演奏，約在清早07:05欣賞玉山群峰嶄露第一道曙光，迎接嶄新2026。

▲阿里山森林步道前往<a href='/search/tagging/1013/神木' rel='神木' data-rel='/1013/89427' class='tag'><strong>神木</strong></a>遺跡。　圖：阿里山賓館／提供
▲阿里山森林步道前往神木遺跡。　圖：阿里山賓館／提供

而沒有搶搭上元旦祝山線觀日列車的遊客也不用氣餒，阿里山森林遊樂園區中心點的阿里山賓館，推出「曙光日出」專案入住即贈祝山線來回火車票，遊客不用特別起早，就能到小笠原山欣賞日出，一次看遍中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈。

除了在阿里山感受音樂、美景、曙光之美，還有一個絕佳的觀景方式，散步到阿里山賓館鄰近的慈雲寺，沉浸在能欣賞到阿里山雲海、晚霞與落日，景色如畫的金色山頭絕美之景。

▲歲末年終，阿里山慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很遊客喜愛拍照的景點。　圖：阿里山賓館／提供
▲歲末年終，阿里山慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很遊客喜愛拍照的景點。　圖：阿里山賓館／提供

▲入住阿里山賓館房客獨享7樓景觀平台夕陽餘暉、磅礡雲海流瀑圖。　圖：阿里山賓館／提供
▲入住阿里山賓館房客獨享7樓景觀平台夕陽餘暉、磅礡雲海流瀑圖。　圖：阿里山賓館／提供

慈雲寺不僅是阿里山著名的宗教聖地，也是通往神木遺跡步道的起點之一，傍晚沿著步道漫步，夕陽餘暉灑落雲海，金黃色的光影隨風流動，靜謐而壯麗！站在寺內，視野遼闊，可遠眺阿里山聚落及塔山，慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很多人喜愛拍照的景點，銀杏與青楓透著陽光，映照出綠黃紅漸變色彩，美不勝收。

還可以順遊阿里山神木遺跡，在神木車站搭小火車感受森鐵的魅力，體力好的想要在元旦開啟活力的新氣象，可以一路再到姐妹潭旁，鄒族心目中的聖山塔山奇岩登山。2026新年的第一天，追日、雲海，森林、鐵道都是探索阿里山自然奧妙的絕佳行程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 曙光 神木

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

2025阿里山冬季狀元茶揭曉 盧瑞祥、林炳煌等奪頭等獎

阿里山8旬翁養1黑豬「違規餵廚餘」 嘉義縣爆首例恐面臨重罰

阿里山日出音樂會將登場 觀日列車、接駁資訊一次看

2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

相關新聞

2026元旦衝阿里山 ！全球必遊日落美景、日出勝地一次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年即將進入尾聲，您準備好去哪裡跨年迎新？或打算到哪個絕美秘境欣賞今年最後日落、迎接第一個日出呢？阿里山是許多遊客迎新的熱門景點，從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到

開箱嘉市「潮選店2.0」　解鎖隱身巷弄風格好店

「嘉市潮選店2.0」精選上百家型格好店，展現城市的年輕氣質、實驗精神與生活美學。擔任過嘉市潮選店兩屆圖文編輯與嘉市好店四屆評審的瑪格提到，評選標準不只是美味與風格，更看重在地連結與創新概念，換言之，潮選店不只賣美食與好物，也賣生活態度，此次便由瑪格帶路，探訪她推薦的優質店家。

阿里山林鐵榮登《Lonely Planet》背包客聖經！福森號、栩悅號帶旅客走進「世界史詩級鐵道之旅」

Lonely Planet 出版《Epic Train Trips of the World》，阿里山林業鐵路榮耀入選。這條被 CNN 讚為令人驚艷、入選《紐約時報》2025 年52 個必訪景點的百年山林鐵道，此次在 Lonely Planet 以四篇幅專文呈現，被形容為「通往回憶與心靈之路」，再次展現台灣山林之美。

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

12月的嘉義，浪漫指數瞬間飆高！「蓋婭莊園」不只變身冬季歐風小鎮，還推出超佛心的免費入園優惠，加上聖誕樹、市集、光雕秀全面登場，今年耶誕一定要來拍到飽。

2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

2026 阿里山櫻花季即將登場！本篇一次整理最佳賞櫻時間、熱門拍攝景點、日出雲海觀賞重點，以及從台北、台中、嘉義、高雄前往阿里山的交通，一篇就能搞懂阿里山櫻花季。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。