桃機第三航廈「北登機廊廳」怎麼走？一航、二航出發路線公開 打卡「挑高13米候機空間」
桃園機場第三航廈「北登機廊廳」今(1)日開放試營運，只要從桃機出發皆可前往打卡，路線怎麼走就看這篇。
怎麼從一航、二航到三航的新登機廊廳呢？從一航出境依指示牌往A9登機口方向走，若從二航則是出境後往D10登機口走，兩處均有連通三航北側廊廳。臉書粉專「我是老爸，我不要當爸！」建議走到D18登機口，為廊廳最末端，可以看到機場南北聯絡道與來往的飛機。
第三航廈北登機廊廳全長738公尺、挑高達13公尺，由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計，打造通透明亮且兼具現代感的候機空間。
