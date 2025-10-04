在地人從小吃到大！ 桃園後站早餐「大林水煎包」一週只賣四天、每日限時5小時

桃園後站桃鶯路超人氣水煎包！《大林水煎包》僅此一家絕無分店，每週只營業四天、每日限時五小時，平假日都排隊是日常，水煎包調漲到一顆 22 元，想吃還是要排隊，古早味紅蔥頭香肉末餡，對在地人而言，是一種從小吃到大經典味，也是後站人早餐習慣選擇。

大林水煎包｜桃園後站人專屬水煎包

《大林水煎包》位於桃園區後火車站桃鶯路上，招牌大大寫著店名挺好認，由於桃鶯路車流量大且道路不寬，不太好停車，建議騎車前往比較方便，鄰近建國國小步行約 450 公尺，到桃園火車站需約 3 分鐘車程。

地址：桃園市桃園區桃鶯路215號

聯絡電話：03-3669768

營業時間：06:00-11:00(公休：週一、二、五)

《大林水煎包》早期只是從台小攤車起家！後來搬到大林寺旁開小店，如今則遷至斜對面新門市，營業時間依舊很克制，每週只開四天、一天只賣五小時，常常還沒打烊就提早售完，特別是週末，更是人潮滿滿，幾乎天天都要排隊。

《大林水煎包》就算非假日、已經過了早餐時段！常常依舊要排隊，在地人更是熟門熟路，連安全帽都懶得脫，下車買好馬上就準備騎走。

大林水煎包｜手工水煎包

即使快到打烊時間！製作水煎包雙手仍沒停過，平日店內至少有三到四位人員分工合作，有人負責擀皮、包餡，有人掌控煎台火候起鍋出餐，流程緊湊卻井然有序。

剛起鍋的水煎包香氣四溢！讓人看了垂涎欲滴，師傅用鏟子迅速起鍋送往櫃檯，看似滿滿一鍋，轉眼就被顧客掃光。

大林水煎包｜水煎包菜單價格

《大林水煎包》從小一顆 8 元吃到現在！隨著原物料上漲，已經漲到一顆 22 元，別懷疑，這可不是誇張菜單，客人一買就是一大袋，像我娘家常常一次就是 15 顆起跳。

櫃檯旁的冰箱飲料區有各種豆漿可搭配，買回家就是一頓飽足早餐。

大林水煎包｜辣椒籽醬被搶光！

《大林水煎包》經典辣椒籽醬很受歡迎，常常被客人撈光！早期是隨水煎包附送，後來改成買 10 顆才附，現在則放在自助區讓客人自行取用，少了這一味總覺得不夠過癮，除了辣椒籽之外，現場還提供蒜味油膏、辣椒醬等醬料搭配。

大林水煎包｜有點扁扁油亮水煎包

《大林水煎包》水煎包外型樸實，不是金黃酥脆漂亮模樣，而是扁扁油亮，看起來或許不太討喜，但這就是《大林水煎包》，點了五顆，兩顆加辣＋三顆不加辣，一眼就能看到那兩顆紅通通、鋪滿辣椒籽模樣。

隨著原物料成本上升，大林水煎包份量悄悄慢慢變小，比一般拳頭略小一圈，外皮偏軟，沒有酥脆口感。

原味水煎包

煎包的皮吃起來軟軟的，內餡才是大林水煎包特色重點，內餡混合：高麗菜、肉末、紅蘿蔔、冬粉與紅蔥頭，調味比一般水煎包更重，第一次吃的朋友甚至不用沾醬就夠味，高麗菜保持脆口，紅蔥頭香氣十分突出，每一口都很有層次。

這味道我已經吃了三十幾年！雖然吃起來比一般水煎包稍微油膩，但還是忍不住一口氣吃掉兩顆，內餡很香讓人越吃越過癮，獨特香氣更是令家人難忘。

雖然內餡調味已經很夠味，但我從小就習慣加辣椒籽醬，沒加總覺得少了一味，辣香更能帶出水煎包風味。

加辣水煎包

朋友覺得加了辣椒後，連外皮都變得油潤了！吃水煎包已經不在意熱量啦！就是要油、辣、香三重風味快感，辣椒籽醬就像畫龍點睛，增添香氣層次感，讓肉末和紅蔥頭香氣更突出，整體口味軟綿一致。

《大林水煎包》滋味見仁見智！我從小吃到大，習慣了這獨特味道，加上肉餡紅蔥頭香氣特別明顯，即使偏油，偶爾仍會想回味，朋友則比較不習慣，她從小吃的水煎包口味較清淡，對她來說這油香內餡香有些混雜，但其實水煎包最重要的就是「自己喜歡的味道」吃得開心最重要～

地址：桃園市桃園區桃鶯路215號

聯絡電話：03-3669768

營業時間：06:00-11:00

公休：每週一、二、五

內用/外帶：僅提供 外帶服務

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」