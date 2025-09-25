新竹北埔「精品級粄條」！藏身氣派的獨棟清水模建築 特色「粄條手捲」吃得到

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

新竹北埔美食「Bebu春嬌粄條」，位於北埔老街內，從老街的街邊小店搖身一變成了的獨棟的清水模透天建築！賣的是粄條、粄條手捲，湯圓等精品級的客家小吃！更榮獲2025年的500碗&米其林指南必比登推介！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「春嬌粄條」原先在北埔老街上只有一個小店面，現在搬遷到附近擴大營業，變成了獨棟的透天清水模建築，看上去就非常氣派！

「春嬌粄條」更榮獲2025年的500碗 全台小吃新指南 & 2025年 米其林指南必比登推介！

一樓的座位數不多，就是門口走進來的方型大桌，還有靠近吧台區的幾張桌椅，二樓的座位數比較多，空間也比較寬敞舒適！

二樓的空間很寬敞舒服，而且店內都有冷氣開放，用餐環境非常舒適！讚讚讚！

二樓靠窗處的採光很好，如果還沒客滿，就可以自己選個喜歡的位置坐下用餐唷～

最值得讚賞的就是他們的洗手間設有尿布台！有小孩後才覺得餐廳有這些設置真的很難得啊！但小缺點就是洗手間位於二樓，還需要帶著小孩上二樓才能使用，還是有些不便！

【Bebu春嬌粄條｜完整菜單MENU】

這是「Bebu春嬌粄條」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

內用需要加收10%服務費。他們的菜單只有用文字呈現，如果能提供圖文菜單，會更方便點餐！

【Bebu春嬌粄條｜精緻化的客家小吃】

「Bebu春嬌粄條」剛開幕的時候我就有在Follow，但礙於那時候已接近預產期，所以就一直沒有機會來造訪，這回趁著公公婆婆幫忙帶小孩之時，就來這兒插旗口袋名單！

【粄條手捲】

粄條手捲是素食可食的，使用的是純米粄條，包入有機苜蓿芽、有機豌豆芽、有機紫高麗菜芽、蘋果、薑、小黃瓜、葡萄乾、香鬆和海苔！

想不到粄條也可以做成手捲．這還是我第一次吃到呢，但單吃沒什麼味道，一定要沾店家附的胡麻醬，味道很清爽！非常好吃唷！很值得點來嚐鮮！

【焿蕨】

店家選用小農無毒栽種的野蕨，搭配店家特製的梅子醬汁，吃起來冰涼涼的，很適合夏天！

【桔醬不見天】

這款＂桔醬不見天＂是用了本地黑毛豬切成片狀，中間則是放了桔醬和醬油膏，可以沾醬搭配著吃！

豬肉的瘦肉比例高，邊緣帶有一點點的肥肉，吃起來脆口不乾澀，口感還不錯！配上桔醬更是match！

【燥粄條】

這粄條是用純米粄條加入肉燥、自製傳統客家油蔥、油膏、胡椒粉、芹菜、香菜、小農韭菜、有機豆芽！份量還蠻多的～建議可以兩個人點一碗一起吃！

【覆菜湯】

使用在地日曬手作覆菜、本地黑毛豬肝連肉、在地手作嫩豆腐及香菇！湯頭很棒，尾韻會回甘，用料也很實在，很值得點！

【牛汶水】

這份牛汶水和我吃過的牛汶水完全不一樣！我吃過的牛汶水都是中間有個凹洞，但這裡的牛汶水是一整陀的艾草粄，放入加了桂圓、薑、寶山紅糖的糖水中，口感和味道蠻怪的，不知道自己到底在吃啥。

【甜粄圓】

甜粄圓就是客家湯圓，泡進加了桂圓、薑、寶山紅糖的糖水中，這湯圓就非常好吃！很Q彈入味！很值得點一碗當飯後甜點唷。

【梅仔】

因為當天二樓只有我們一桌客人，我不知道原來店家是有提供水的，是我到了一樓拍照時才發現其他桌的客人桌上都有水，但我們的飲料已經點下去了，且立馬就送上桌…。

這杯「梅仔」是用了自製無毒栽種的梅子加入氣泡水，整體中規中矩！若再訪的話我應該不會再點飲料，喝店家提供的開水就好！把肚子的空間留給老街上的擂茶～會更讚讚

整體來說，這間「Bebu春嬌粄條」的外觀很氣派，內用座位區也很舒適，餐點價格偏高，這天兩個人來用餐不知不覺就點到破千元，可以說是精品級的客家小吃了， 而且內用需要額外加收服務費，但服務上仍有待加強之處！

這天用餐下來覺得肉燥粄條、粄條手捲、甜粄圓、焿蕨還蠻值得點的～如果想要在老街上找個舒服的地方用餐～這裡的環境肯定不會讓你失望！但若再到北埔老街～我個人會選擇其他平價的客家小吃店填飽肚子就好。

地址：新竹縣北埔鄉南興村公園街16巷1號

電話：0965-609-777

營業時間：週三週五11:00-14:30,週六週日11:00-17:00（每週一週二公休）

