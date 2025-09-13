一周只營業4天！ 桃園CP值平價質感冰店「秋剛的松被偷CK’Sorbetto」招牌必點超級芒果爽

桃園知名冰店-陳秋剛綿綿冰居然有分店了，想當然來嚐鮮，隱身在小檜溪重劃溪區裡，若不是網友介紹，真的很難發現，這裡不僅有自製天然手工綿綿冰，還有咖啡飲品平價就能享用，擁有大片的落地窗，用餐環境更寬敞舒適，充內充滿文青風，流線造型超有設計感，招牌必點超級芒果爽，內用無低消還不限時，為桃園CP值高冰店。

秋剛的松被偷用餐環境更寬敞舒適，擁有大片的落地窗，還可欣賞窗外風景。

炎熱的夏天，就是要來一碗超級芒果爽，清涼又消暑。

秋剛的松被偷店名超有趣的，原來"被偷”是Sorbetto的諧音，意思為雪酪，口感吃起來像冰淇淋，但製法是將新鮮水果冷凍至結冰後磨成沙冰，與冰淇淋的最大分別，在於它不含牛奶或植物奶的成份。

最新DM，實際DM以店家為主，綿綿冰就有多達十幾種口味。

招牌必點：芒果清冰系列，超級芒果爽140元，含二球綿綿冰，第二球可以任選，CP值最高。

自製手工綿綿冰吃起來不會太甜，清爽無負擔，純天然口感，讓人一口接一口停不下來。

招牌必點：芒果雙爽125元，有新鮮芒果＋一球芒果口味綿綿冰。

紅豆牛奶爽140元，含2球綿綿冰。

這裡最特別是還有賣咖啡，憑小檜溪社區證明或出示小檜溪LINE群組可立即現折10元。

實際品嚐，每種口味都非常濃郁好吃，店內裝潢新穎有設計感，窗外還有日式庭園造景，超愜意的～

周邊景點：夾子園春日店。

秋剛的松被偷CK’Sorbetto

地址：桃園市桃園區青溪一路100巷25號

營業時間：13:00-21:00（周二三四公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」