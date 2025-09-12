一顆8元銅板價！桃園南門市場小點心「風城雞蛋糕」6入40元 梅花造型雞蛋糕濃濃懷舊古早味

桃園市區人氣小點心《風城雞蛋糕》，營業多久時間不知道？但它早已是許多小孩從小吃到大的回憶，以前一份只要25元，如今漲到40元，但依舊吸引老顧客前來買，一早七點就到市場小巷口營業，下午三點攤位遷移到安東街繼續營業，招牌梅花造型雞蛋糕，不只外型可愛，更帶著濃濃懷舊味，是桃園人心中經典小點心。

風城雞蛋糕｜早上、下午營業時間、地址

桃園人都認識的《風城雞蛋糕》！平日早上攤位設在南市場，營業時間與市場一致，只賣到下午一點；下午三點後則移至桃園市區安東街，之前擺在永豐銀行門口，現在固定在安東街14號門口，這時間與地點，也成為許多在地人購買小習慣。

《風城雞蛋糕》早上營業地址在文化街與南華街交叉口，奇威名品門口旁，看到左側的三輪車攤位就是囉！別看今天人潮不多，其實常常要排隊才能買到剛出爐的雞蛋糕。

騎摩托車來較好找臨停！汽車可停放南門公園地下停車場，步行約5分鐘可抵達，買份雞蛋糕邊走邊吃邊逛市場。

店家不提供電話預訂，固定公休：國定假日及每週休息日，建議想買朋友依照營業時間前往，以免撲空。

風城雞蛋糕｜一份六顆40元

《風城雞蛋糕》可買單顆8元/顆、一份40元，一份固定6個，回想以前一包只要25元，物價漲了不少，但依舊是親民小點心，買回家沒吃完，放進小烤箱或氣炸鍋，加熱160度約5分鐘，依舊外酥內軟。

風城雞蛋糕｜梅花造型烤模

《風城雞蛋糕》只有一種造型、一種口味！平日早上10點不用排隊，老闆一人操作五個烤模，烤好的雞蛋糕會先放在前方鐵網上冷卻，等水蒸氣散去，邊緣才會變得酥脆，口感最佳。

這款雞蛋糕造型很傳統，不是卡通造型，也不是特殊訂製款！一看讓人聯想到新竹梅花雞蛋糕，雖然兩者口感完全不同，但都帶有濃濃懷舊感。

風城雞蛋糕｜梅花造型雞蛋糕

剛出爐雞蛋糕一包6顆，拿在手上幾乎感覺不到重量！真的很輕盈，建議趁熱享用，先吃邊邊才是王道，邊緣有微微酥脆雷絲邊，口感像餅乾般香脆。

《風城雞蛋糕》口感多層次！外層酥脆、內裡鬆軟，帶有單純淡淡雞蛋香，沒有添加香料或人工香精，所以沒有香草味，自然樸實味道最能喚起童年回憶。

《風城雞蛋糕》口感很兩極化！習慣吃現代版、濕潤雞蛋糕可能不習慣，會覺得略乾、吃起來有點空虛，這也是傳統古早味小吃的特色之一。

風城雞蛋糕｜前面攤車冰沙消暑

隔了一段時間再來，吃完真的會有點口渴，尤其是夏天好熱！攤位前方三輪車專賣消暑飲品：冰沙、蓮藕汁與仙草茶，買杯搭配雞蛋糕特別透心涼，小杯冰沙只要35元，老闆說自家冰沙都是朋友做的，喝起來好清爽。

《風城雞蛋糕》是傳統古早味小點心，吃起來沒有驚艷感，簡單樸實單純的懷舊味道，一份6顆40元，建議趁熱享用；若沒吃完，可回家稍微加熱，口感略乾加上空心感，吃完有點空虛，來杯冰沙一起吃消暑解渴。

風城雞蛋糕

聯絡電話：無

南門市場營業地址：桃園市桃園區南華街115號

營業時間：週一到週五07:30–13:00(賣完為止)

桃園營業地址：桃園市桃園區安東街14號

營業時間：週一至週五15:00-18:00

公休：每週六、日

內用/外帶：外帶

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

