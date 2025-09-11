桃園龜山超人氣冰店！「超級芒果爽+火龍果」好澎湃，三球綿綿冰夏日消暑首選

炎炎夏日就是要來碗《陳秋剛綿綿冰》！龜山這間在地超人氣綿綿冰，吃過N次我卻沒寫半次，桃園市與新莊都開起分店，冰品真材實料，綿綿冰口味選擇多，從傳統北港花生到季節限定芒果都有，「超級芒果爽＋火龍果」份量澎湃爆表，酸甜清爽、色彩繽紛拍照好看，還能任選兩顆綿綿冰～

陳秋剛綿綿冰｜龜山在地超人氣冰店

《陳秋剛綿綿冰》總店藏身在桃園龜山區中和南路巷弄！是在地人夏天愛吃冰店之一，附近汽車位不多，可停在龜山國小旁停車格，建議騎摩托車來最方便，從桃園車站過來約 9 分鐘車程，吃完冰還能去買點東西，像是金時代法國麵包、手作雞蛋酥糖都很適合買來當伴手禮。

地址：桃園市龜山區中和南路24號

聯絡電話：03-3195751

營業時間：11:30-21:30

《陳秋剛綿綿冰》雖然開幕沒幾年，已經累積一票死忠主顧客，甚至在小檜溪、新莊都開了分店，但生意最好的還是龜山總店！靠的就是真材實料好吃，就算這幾年物價上漲，綿綿冰價格跟著調整，夏天還是準時報到。

《陳秋剛綿綿冰》外面巨大綿綿冰！看出店家歷史痕跡，人氣強到連平日下午上門，客人一波接著沒空過。

《陳秋剛綿綿冰》現場有販售冰品盒裝！有迷你杯禮盒、大盒與小綜合杯..等多種選擇，冰品離開冰箱後，可冷藏保冰約2-3小時，建議出門前記得自備保冷袋或冰桶，更安心。

店內空間不大，只有六張小桌子！來個幾組客人很快就客滿，因為許多在地人乾脆選擇外帶，我家也是一樣，三不五時郭先生就帶一份回來解饞。

陳秋剛綿綿冰｜店內菜單價格

《陳秋剛綿綿冰》今年綿綿冰價格已調整任選三球70元，不過份量依舊實在，是夏天消暑的好選擇！除了招牌綿綿冰，還有夏季限定芒果冰系列，與現打果汁可以選，整個就是夏天清涼組合。

綿綿冰：北港花生、芝麻、鳳梨蘋果、奇異果、芒果、百香果⋯⋯

芒果冰：芒果清冰、芒果雙爽、超級芒果爽、芒果同學會、鮮果同學會

現打狗豬：紅/綠豆沙、季節果汁…

內用找到座位後，記得先自行掃碼點餐，再到櫃檯結帳、取餐即可，用餐完畢也請把餐具回收至門口餐車，店外貼心設有洗手台，可以方便清潔。

陳秋剛綿綿冰｜超級芒果爽

比起三球綿綿冰，這份「超級芒果爽」加10元火龍果整個更澎湃！任選兩大球綿綿冰，底下是冰涼清冰體，淡淡碎冰微甜冰爽，周圍鋪上枋山芒果粒與火龍果粒，上方還有一球芒果與鳳梨蘋果綿綿冰，一端上桌就讓人食指大動，滿滿水果配綿綿冰，視覺與味覺雙重享受！

剛好想吃點水果，枋山芒果酸甜適中、火龍果微甜又新鮮！芒果綿綿冰味道濃郁，鳳梨蘋果綿綿冰清爽順口，整體吃起來酸甜均衡，整個解暑又過癮。

陳秋剛綿綿冰｜三球綿綿冰

選了北港花生、火龍果（帶籽）與百香果三球！花生香濃帶有顆粒感，吃得到雙重口感，火龍果酸甜爽口好吃，小小帶籽完全不影顯口感，百香果酸甜清香，每一口都清涼解暑，三種口味互補，吃起來很滿足。

《陳秋剛綿綿冰》冰品選擇多元！小巧店面雖然座位不多，但人氣卻很高，炎炎夏日點碗超級芒果爽＋三球組合，能吃到天然水果酸甜的細膩感，清涼滿足還能吃飽飽。

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無

