苗栗市「炸巔炸物」營業至凌晨三點半的炸物&烤物專賣　兩層樓內用座位、二樓還有投影螢幕可包場

栗市美食「炸巔炸物」，位於府前路上的炸物&烤物專賣店，每天都會有買一送一的品項，餐點還能加洋蔥、蒜頭、蔥花和九層塔，超加分。店家從中午11點營業至凌晨3點半，半夜也不怕餓肚子，兩層樓的內用空間很寬敞，二樓空間還有投影螢幕適合包場聚餐喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

【炸巔炸物】

  • 地址：苗栗市府前路169號

  • 電話：037-352000

  • 營業時間：週一至週日11:00-凌晨03:30

「炸巔炸物」位於苗栗府前路上，騎車可以停放在店家週邊的機車停車格，若是開車前來也可以在路邊找停車格，或是停放在瑞士烘焙屋後面的＂Times 苗栗莊敬街停車場＂，停在收費停車場再步行約2-3分鐘即可到店！

店門口的黑板上寫著當日買一送一的品項，據說一週內會換2-3次內容唷，購買前可以參考買一送一的品項，沒吃過的話就可以點來嚐鮮看看！畢竟買一送一還是最超值的啦。

【炸巔炸物｜完整菜單MENU】

這是「炸巔炸物」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

「炸巔炸物」的前身是網美餐廳＂茶嶋咖哩 Chadau Curry＂，咖哩店搬遷至台中以後就由他們接手，沿用了原本的質感裝潢，提供給客人舒服的內用環境！

店家現在全新開放二樓的用餐空間，二樓的座位數更多，而且還有投影螢幕可以來這追運動賽事或是包場用餐！

這裡提供店家的包場低消，提供給想要包場的朋友參考！

二樓處還有投幣式的遊戲機台！還有免費的眼疾手快遊戲機～居家接棒樂派對給客人玩唷！

玩法是按鈕後，上方棒子會隨機落下，玩者要接住掉落的棒子，一局結束後，計算接棒數來看誰優勝！

冷藏櫃內有多款酒水和氣泡飲料（喝酒不開車，開車不喝酒）

餐點品項是現點現炸的！若是要外帶的朋友～建議可以先打電話預訂～可以省下不少在現場等待的時間！

炸好的炸物會放在廚房紙巾上面稍微吸油～然後再依據客人喜好加上胡椒粉／辣粉！

炸好的銀絲卷會加上煉乳～表面酥香還帶有煉乳的甜味～若是要外帶建議可請店家煉乳另外包～才不會影響口感！

烤物的部分有些會先炸過再烤～烤物端上桌前還會加上白芝麻～吃起來會比較有香氣～更有層次感！

我很愛他們的炭烤雞排～放到烤爐上會刷上特製蜜汁醬～還可以加上蒜頭、洋蔥和蔥花！美味度更上一層樓！

【炸巔炸物｜炸物&烤物都好吃】

店家販售的炸物和烤物品項很多，想吃什麼直接點，而且還有多款飲品，來這邊內用聚餐也能吃得很彭湃！炸物&烤物吃得到脆香與濃郁醬汁的完美交融，是值得一試再試的美味炸物和烤物！

【台式泡菜】

台式泡菜吃起來很解膩，無論搭配烤物或炸物都很適合！

【炸巔炸物｜醬烤系列】

醬烤系列的品項將近有20種，我自己很喜歡這種炸過再烤的口感，表皮會有一點微微酥脆，再抹上特製醬料！是老饕最愛的經典下酒良伴！

醬烤系列最推薦的就屬豆皮了！他這豆皮超強～根本就是千層豆皮來著呀～口感很酥脆又有層次！

我也超愛他們的醬烤雞排～內用馬上吃的口感最棒～而且還能加洋蔥、蒜頭和蔥花～配起來超完美的啦

醬烤大魷魚&玉米筍！烤魷魚可剪可不剪～但我覺得要剪一剪吃起來比較方便～所以點餐的時候有請店家直接幫我們剪好。烤得剛剛好的魷魚腳帶點微微焦香，表面刷上特製醬汁後再灑上白芝麻，整體香氣十足！

【炸巔炸物｜炸物系列】

炸物品項多達50種～還可以選擇加蒜頭、洋蔥、蔥花、九層塔！這盤炸物拼盤一上桌，視覺與香氣就已經讓人難以抗拒！這不只是宵夜～簡直是夜晚最幸福的慰藉啊。

炸物我們點了蔥爆肥腸、鹹酥雞、茄子、四季豆！這盤炸物口感層次多元，有酥脆、有軟嫩、有嚼勁！

鹹酥雞外酥內嫩，多汁又帶點椒鹽的香氣，吃起來完全不乾柴；炸四季豆保留了蔬菜本身的清甜，外皮酥脆中帶一點蔬菜的清爽；炸茄子口感軟而不爛；蔥爆肥腸口感酥脆紮實，吃起來帶點微辣的調味，十分涮嘴。

起司雞排酥脆金黃的外皮，當你一掰開，濃郁的起司如瀑布般傾瀉而出，這種畫面感十足的牽絲瞬間，絕對是視覺與味覺的雙重轟炸！

雞腿的外皮炸得非常酥脆，每一口都能感受到卡滋卡滋的聲音，卻不會有太油膩的感覺！雞腿肉保有水分與嫩度，咬下去有扎實口感又不失柔軟！

飯後甜點可以點個煉乳銀絲卷！銀絲卷炸得外酥內軟，搭配淋上的濃郁煉乳，每一口都是香脆與綿密的完美融合！外皮炸得金黃酥亮，內裡層層麵香，煉乳帶來的奶香與甜度恰到好處，不會膩口，反而令人忍不住想再來一顆。

整體來說，這間「炸巔炸物」無論炸物或烤物都好吃，不只是口感豐富，調味也恰到好處，餐點還能加洋蔥、蒜頭、蔥花和九層塔，超加分，而且店家從中午11點營業至凌晨3點半，半夜也不怕餓肚子，兩層樓的內用空間很寬敞，二樓空間還有投影螢幕適合包場聚餐！無論是三五好友聚會，或是一個人的深夜放縱，這些炸物和烤物都能為味蕾帶來極大的滿足！一邊聊天一邊開心享受美食，肯定是一場味覺與視覺的雙重盛宴啦。

炸巔炸物

地址：苗栗市府前路169號

電話：037-352000

營業時間：週一至週日11:00-凌晨03:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

