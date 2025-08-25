快訊

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

苗栗頭份美食「鬍鬚寬厚皮小籠包」，位於尚順商圈的早餐店，專賣手工現做的厚皮小籠包，還有現煎的雙蛋蛋餅！厚皮小籠包口感很棒，雙蛋蛋餅也很實在，個人覺得這兩個品項都很必吃，是間不能錯過的愛店！值得推薦給大家！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「鬍鬚寬厚皮小籠包」位於尚順商圈的東民五街內，販售的品項很單純，就只有小籠包和雙蛋蛋餅兩個主食品項，其他的就是豆漿、紅茶、奶茶等飲品。

這是「鬍鬚寬厚皮小籠包」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

店內的空間蠻寬敞的，不過座位數不算多，若遇到客滿需要稍微等候一下。

到店內後就會看到臉上掛滿鬍子的老闆，也就是店家LOGO的老闆本人出現在現場，當天看到老闆很認真的在製作蛋餅的麵糰！

由老闆手工製作的蛋餅麵糰，會拿到後面用機器加工壓扁，變成蛋餅皮，算是半手工的餅皮！

雙蛋蛋餅是現點現煎，需要花一點時間等候，如果要外帶的朋友建議可以先打電話預訂！

在鍋子上反覆翻面，表皮煎到微微焦脆的金黃色，我覺得跟招牌的小籠包比起來也毫不遜色呢！

起鍋的蛋餅會放到砧板上切塊，是說這一份蛋餅的份量還蠻多的，再配上一杯飲料就完美啦！

放在蒸籠裡面的厚皮小籠包也紛紛出爐了，看著冒煙的圓滾滾小籠包，讓人想要趕快消滅他。

店家的醬料區提供蔥花、辣椒、醬油膏、醋等品項，都可以依照個人喜好添加，但如果能多附個薑絲就更棒了！

我們這天點了一份小籠包和雙蛋蛋餅當早餐，從點餐到餐點到齊大約花了8分鐘左右！

【雙蛋蛋餅】

雙蛋蛋餅的外皮煎到金黃酥脆，餅皮口感QQ的，搭配雙蛋餡料，用料還蠻實在的，建議可以沾個醬油膏和辣椒醬會更對味！

【厚皮小籠包】

在頭份賣湯包的店家很多，但是這種厚皮的小籠包真的不多見阿，這和薄皮的湯包是完全不同路線的啊！

這樣的厚皮小籠包外皮厚實，咀嚼時吃得到麵糰的香氣，吃起來也更有飽足感！我們超喜歡！

小籠包裡面是豬肉加蔥的內餡，口味還蠻清爽的，如果跟我一樣比較重口味的人，建議可以額外加醬加蔥和辣椒一起吃，味道會更上一層樓啦。

整體來說，這間「鬍鬚寬厚皮小籠包」是頭份地區比較少見的厚皮小籠包，外皮口感紮實且吃得到麵香，裡面的豬肉蔥餡也很新鮮，現煎的雙蛋蛋餅金黃酥脆，用料實在，是一間不能錯過的中式早餐新選擇！若想外帶建議可以提前預約～以免到現場還要花時間等候喔！

鬍鬚寬厚皮小籠包

地址：苗栗縣頭份市東民五街42號

電話：037-690366

營業時間：06:00-12:30（每週一公休，其餘公休日請見店家粉絲團公告）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

蛋餅 美食 早餐 湯包 小籠包 苗栗美食

udn走跳美食

追蹤

苗栗頭份「厚皮小籠包」吃得到麵香 現煎的手工「雙蛋蛋餅」也超強！

