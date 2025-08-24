快訊

苗栗苑裡迎新地標！超美文創咖啡館，輕食、甜點到鬆餅一應俱全

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

啡常美好。今年，苗栗苑裡迎來全新文創地標「啡常美好」咖啡館兼民宿，這不僅是一家咖啡館，更是一場結合咖啡、甜點、民宿與文化的感官饗宴，邀請旅人與饕客前來品味生活中的美好瞬間，靠近苑裡火車站跟苑裡老街，交通相當方便。我覺得這是以真摯情感經營的咖啡館，很值得推荐，正式來光顧後，覺得「啡常美好」不只是一家咖啡館，更是一個溫暖的心靈避風港，每位來到啡常美好的賓客，都能感受到正能量，找到屬於自己的幸福片刻。

「啡常美好」店址在苗栗縣苑裡鎮天下路138之1號，鄰近苑裡老街。

匠心獨運咖啡與甜點，喚醒味蕾深處感動

「啡常美好」努力為消費者呈現純粹咖啡風味，像是招牌「啡常美好咖啡」以美式為基底，覆上細緻奶蓋，入口時柔滑奶香與沉穩咖啡回韻交織，搭配鄉村檸檬蛋糕，酸甜清新，令人回味無窮。另一款「啡常美好奶茶」奶香濃郁，搭配鮪魚沙拉鬆餅，鹹甜交融，成為午後輕食絕佳選擇。

芋泥肉鬆三明治

芒果冰淇淋鬆餅

泡菜燒肉三明治

花醬里肌佛卡夏

鄉村檸檬蛋糕

厚鴛鴦奶茶

西西里檸檬咖啡

白桃風味美式

白桃芒果冰茶

再跟大家報一個好消息，特製鬆餅 Specialty Waffle即將隆重推出，下次來光顧時，我一定要一次吃遍：

  • 莓好抹茶金磚鬆餅 草莓醬|抹茶 Strawberry & Matcha Golden Waffle

  • 濃情巧克金磚鬆餅 巧克力|奶霜 Chocolate & Cream Golden Waffle

  • 楊枝甘露金磚鬆餅 芒果醬|葡萄柚Mango & Grapefruit Golden Waffle

  • 美好午後金磚鬆餅 卡士達|奶霜|鮮奶酪Mix Dessert & Golden Waffle

啡常美好也有民宿提供預訂，可私訊臉書粉絲團。

📍房型介紹

🔸雙人房：

此房型配備一張臨窗大床，採光極佳，並設有獨立衛浴設備，為雙人旅客提供舒適明亮的休憩空間。

🔸家庭房：

此房型內含一張大床及和式榻榻米，可供4至5人入住，是家庭出遊的理想選擇，同樣配備完善的衛浴設施。

苑裡為緊鄰山海的老城小鎮，擁有金黃稻浪、老街紅磚、藺草飄香與熱情人情味，是旅人心中隱藏版的慢活天堂。來「啡常美好」坐坐，喝杯咖啡、品嘗一份鬆餅，再沿著苑裡老街散步，或者亦可預訂「啡常美好」提供的舒適民宿服務，給自己更多時間到山腳夜市、藺草工坊走走，在苑裡的日常中找到不平凡的風景。

啡常美好

地址：苗栗縣苑裡鎮天下路138號之1

營業時間：星期三~星期日10:30~18:30

訂位專線：0912319910

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

咖啡 鬆餅 美食 民宿 芒果冰 苗栗美食 苗栗旅遊

