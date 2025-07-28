「桃園機場第三航廈」年底分階段啟用試營運！北登機廊廳搶先亮相

桃園國際機場第三航廈（T3）建設邁入最後衝刺階段！交通部近日核定T3將分階段啟用，第一階段率先開放「北登機廊廳」，預計2025年底完工並投入試營運，屆時將新增D11至D18等七至八個登機門，提供旅客更多搭機選擇。旅客通關動線則採第二航廈報到、通關後經連通道前往T3北廊登機的新模式，確保作業流暢無縫接軌。

圖／桃園國際機場提供

T3由英國知名建築團隊Rogers Stirk Harbour + Partners操刀設計，融合科技感與機能美學，屋頂採波浪狀流線設計，搭配明亮寬敞的玻璃帷幕與清楚的色彩導引，不僅辨識度高，也強化整體旅客體驗。未來從桃機出發，將如同走進美術館，舒適又富有未來感。尤其夜間燈光透出玻璃帷幕時，更營造出宛如國際頂尖航站般的視覺震撼。

圖／桃園國際機場提供

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主體航廈與南登機廊廳則預計2027年全面啟用。T3工程自2017年動工以來，總預算上看千億元，截至2025年中整體進度已達78%。在疫情後國際旅運強勢回溫之際，T3的啟用不僅象徵桃園機場升級國際門戶的重要里程碑，也為旅客帶來全新啟程體驗。

圖／桃園國際機場提供

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