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秘密空間推薦！ 桃機隱藏版「賞機電子圖書室」沙發時間+賞飛機景點超好拍 網友反曝「1盲點」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／旭航網臉書提供、圖／翻攝桃園國際機場 Taoyuan International臉書
圖／旭航網臉書提供、圖／翻攝桃園國際機場 Taoyuan International臉書

出國提早到機場，想打發時間者必看！ 有網友近期分享發現一處「桃機隱藏賞機圖書室」，位於桃園國際機場第一航廈，竟藏有超低調「觀景電子圖書室」，地點就在A8、B7登機門附近，不但可以遠眺飛機起降，還設有沙發座位、充電插座、電子雜誌等多項便利設備，讓他意外驚呼「賞機角度一級棒！」。

圖／旭航網臉書提供
圖／旭航網臉書提供

網友在旭航網臉書分享的照片中，畫面可見到規劃設計十足的空間，並表示「位於B7登機門附近的「觀景電子圖書室」，有點隱密，一不小心就會錯過」，但規劃簡潔、採光明亮，備有沙發、充電插座與iPad供旅客閱覽電子雜誌，重點是「大片落地窗直接面向機坪，玻璃也乾淨，俯瞰的視野很好」。

圖／旭航網臉書提供
圖／旭航網臉書提供

經由他分享後，釣出網友們真實體驗，大多反映夏季白天悶熱感明顯，冷氣系統似乎略顯不足，建議計畫造訪的旅客可避開中午至下午時段，改在清晨或夜晚前往，體驗更舒適的閱讀與賞景氛圍。

圖／翻攝桃園國際機場 Taoyuan International臉書
圖／翻攝桃園國際機場 Taoyuan International臉書

根據機場資訊，這座觀景電子圖書室其實早在十多年前就已啟用，卻因地點偏僻，至今仍屬冷門空間。旅客可在A8或B7登機門旁，留意一段通往三樓的樓梯入口，拾級而上便能抵達這處「半空中的圖書室」。除了提供放鬆、賞機、臨時辦公的多元功能，也是不少攝影愛好者搶拍飛機起降的口袋景點。

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