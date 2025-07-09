聽新聞
0:00 / 0:00
秘密空間推薦！ 桃機隱藏版「賞機電子圖書室」沙發時間+賞飛機景點超好拍 網友反曝「1盲點」
出國提早到機場，想打發時間者必看！ 有網友近期分享發現一處「桃機隱藏賞機圖書室」，位於桃園國際機場第一航廈，竟藏有超低調「觀景電子圖書室」，地點就在A8、B7登機門附近，不但可以遠眺飛機起降，還設有沙發座位、充電插座、電子雜誌等多項便利設備，讓他意外驚呼「賞機角度一級棒！」。
網友在旭航網臉書分享的照片中，畫面可見到規劃設計十足的空間，並表示「位於B7登機門附近的「觀景電子圖書室」，有點隱密，一不小心就會錯過」，但規劃簡潔、採光明亮，備有沙發、充電插座與iPad供旅客閱覽電子雜誌，重點是「大片落地窗直接面向機坪，玻璃也乾淨，俯瞰的視野很好」。
經由他分享後，釣出網友們真實體驗，大多反映夏季白天悶熱感明顯，冷氣系統似乎略顯不足，建議計畫造訪的旅客可避開中午至下午時段，改在清晨或夜晚前往，體驗更舒適的閱讀與賞景氛圍。
根據機場資訊，這座觀景電子圖書室其實早在十多年前就已啟用，卻因地點偏僻，至今仍屬冷門空間。旅客可在A8或B7登機門旁，留意一段通往三樓的樓梯入口，拾級而上便能抵達這處「半空中的圖書室」。除了提供放鬆、賞機、臨時辦公的多元功能，也是不少攝影愛好者搶拍飛機起降的口袋景點。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言