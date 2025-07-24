桃園旅遊新景點！「航空城博物館05警戒區」登場，軍機亮相還有6大主題展區

桃園旅遊新亮點！桃園航空城博物館「05警戒區」正式開放試營運，前身為空軍桃園基地的古蹟群，在歷經多年修復後，以「風起05」為主題重生亮相，打造結合軍事記憶與社區文化的新藝文據點。園區內保存4座機庫與1棟警戒室，透過六大主題展區、多場導覽與互動體驗，重新演繹空軍榮光與航空城變遷的深刻記憶。

圖／桃園市文化局提供

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展覽以「致敬空軍英雄」與「紀錄家園變遷」為策展核心。其中，1號機庫展示TF-104G戰鬥教練機，曾是國軍主力機型，現場還有警戒信號燈、戰術板等珍貴軍事文物；3號機庫則設有「周至柔將軍特展」，呈現其對我國空軍現代化的貢獻，包括與美國飛虎隊合作的歷史事蹟與珍貴勳章展品，讓軍事迷感受那段翱翔天際的榮耀歲月。

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同時，「紀錄家園變遷」展區聚焦於航空城計畫下的土地轉型與居民故事。2號機庫與警戒室內展出自110年起累積五年的田野紀錄影像，並設置「機堡電影院」播放紀錄片，帶領觀眾感受都市變遷背後的情感牽繫；3號與4號機庫則分別展示區域發展歷程與社區合作成果，並設有56隻黑貓公仔與15隻藏寶貓，邀請民眾尋寶拍照換取限量紀念品。

圖／桃園市文化局提供

桃園市政府文化局舉辦「05警戒區開館試營運系列活動」，除免費入場外，試營運期間每週末將安排導覽、講座與手作課程，邀請民眾一同見證古蹟活化與文化再生的旅程。園區地址為桃園市大園區桃航三路456巷60號，7月24日1300起開放，7月25日起每週三至週日10:00至17:00開放參觀。

圖／桃園市文化局提供

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