「蠟筆小新動畫30週年特展」開跑！高雄夢時代限時「免費入場」快打卡

蠟筆小新動畫邁入30週年，迎來超高人氣「蠟筆小新動畫30週年特展」，現正於高雄夢時代購物中心熱烈展出，即日起至9月7日免費入場，無需購票即可探索小新自1993年至2024年間的經典電影海報與動畫片段。展場特別規劃沉浸式打卡場景，重現《動感超人與高衩魔王》、《搞怪樂園大冒險》等橋段，讓粉絲猶如穿梭動畫情境，一秒化身主角。現場布置亦涵蓋等身大公仔及巨型Q版小新裝置，打造拍照熱點，吸引親子與粉絲共襄盛舉。

圖／取自夢時代購物中心臉書粉絲團

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高雄限定亮點登場 結合港都特色玩創意

此次特展融入高雄在地風情，布置大港橋場景搭配人氣角色動感超人與鱷魚阿山，讓畫面充滿海港城市氛圍，別具特色。特展同步引進日本池袋官方授權周邊，上架超過百種限量新品，整體商品數量更超過400款，包括服飾、包款、生活小物與絨毛玩偶，每一款都充滿收藏價值，光是逛街購物就讓人目不暇給。

圖／取自夢時代購物中心臉書粉絲團

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蠟筆小新打卡送禮、集點抽扭蛋 互動樂趣不間斷

展區貼心設置多重互動與贈禮活動：到場拍照上傳即可獲限量明信片，現場消費達新臺幣1,500元後可獲得金屬徽章一枚。最吸睛的是33款角色「粒粒公仔罐」和高達185公分的偽小新超人大扭蛋機，只需投入300元即可抽中限量公仔。這些互動設計不僅加深粉絲參與感，也讓特展不僅是參觀、買東西，還能吃透集章、抽扭蛋的樂趣，完美結合動畫文化與親子休閒娛樂。

圖／取自夢時代購物中心臉書粉絲團

圖／取自夢時代購物中心臉書粉絲團

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