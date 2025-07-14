這家「小籠包」湯汁多到可以拿來乾杯！新竹丰晟小籠包 「12元韭菜包」料爆多

這家小籠包真的太誇張，湯汁多到可以拿來乾杯！！

現包現蒸的手工小籠包，現場就能看到師傅不停地包，吃起來很新鮮。內餡有蔥肉和韭菜兩種口味，Size很大，一口咬下要小心，湯汁直接噴出來，沒注意可是會噴到衣服的。

除了招牌小籠包，這裡還有鍋貼、蛋餅、燒餅等多樣選擇。我一次嗑了六顆小籠包，直接飽到天靈蓋，推薦給愛吃小籠包的朋友。

丰晟小籠包位置

丰晟小籠包位於城北街。

丰晟小籠包環境介紹

丰晟小籠包菜單目錄搶先看

除了招牌小籠包，這裡還有鍋貼、蛋餅、燒餅等多樣選擇。

丰晟小籠包用餐心得分享

小籠包(12元/個)蔥肉內餡鹹香恰到好處，豬肉鮮甜、蔥香十足，湯汁很多，外皮厚薄適中，帶有嚼勁。原味吃完再加點特製辣醬，層次更豐富～

韭菜包(12元/個)內餡有滿滿的韭菜、冬粉和豆乾，超爆料。韭菜香氣濃郁，冬粉口感QQ的，層次豐富。

牛肉蛋餅(60元)牛肉挺嫩的，加上洋蔥甜味和蛋餅皮，吃膩傳統蛋餅的不妨來嚐鮮。

丰晟小籠包

地址：新竹市北區城北街36號

電話：03 525 2765

營業時間：06:00–12:30,17:30–00:00(週四公休)

粉絲團：丰晟小籠包

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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