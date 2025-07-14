快訊

撞球／台灣名將「火雲邪神」張榮麟驚傳死訊 趙豐邦發文證實

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

經濟部拒絕提供屏東光電浮台關鍵資料 黃國昌嗆：淪不肖廠商細漢仔

這家「小籠包」湯汁多到可以拿來乾杯！新竹丰晟小籠包 「12元韭菜包」料爆多

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

這家小籠包真的太誇張，湯汁多到可以拿來乾杯！！

現包現蒸的手工小籠包，現場就能看到師傅不停地包，吃起來很新鮮。內餡有蔥肉和韭菜兩種口味，Size很大，一口咬下要小心，湯汁直接噴出來，沒注意可是會噴到衣服的。

除了招牌小籠包，這裡還有鍋貼、蛋餅、燒餅等多樣選擇。我一次嗑了六顆小籠包，直接飽到天靈蓋，推薦給愛吃小籠包的朋友。

丰晟小籠包位置

丰晟小籠包位於城北街。

丰晟小籠包環境介紹

丰晟小籠包菜單目錄搶先看

除了招牌小籠包，這裡還有鍋貼、蛋餅、燒餅等多樣選擇。

丰晟小籠包用餐心得分享

小籠包(12元/個)蔥肉內餡鹹香恰到好處，豬肉鮮甜、蔥香十足，湯汁很多，外皮厚薄適中，帶有嚼勁。原味吃完再加點特製辣醬，層次更豐富～

韭菜包(12元/個)內餡有滿滿的韭菜、冬粉和豆乾，超爆料。韭菜香氣濃郁，冬粉口感QQ的，層次豐富。

牛肉蛋餅(60元)牛肉挺嫩的，加上洋蔥甜味和蛋餅皮，吃膩傳統蛋餅的不妨來嚐鮮。

丰晟小籠包

地址：新竹市北區城北街36號

電話：03 525 2765

營業時間：06:00–12:30,17:30–00:00(週四公休)

粉絲團：丰晟小籠包

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋餅 美食 牛肉 新竹美食 小籠包

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

這家「小籠包」湯汁多到可以拿來乾杯！新竹丰晟小籠包 「12元韭菜包」料爆多

udn走跳美食／踢小米 這家小籠包真的太誇張，湯汁多到可以拿來乾杯！！ 現包現蒸的手工小籠包，現場就能看到師傅不停地包，吃起來很新鮮。內餡有蔥肉和韭菜兩種口味，Size很大，一口咬下要小心

三義藝文巡遊　從展覽、生態到手作，與山城共生共鳴

苗栗群山環抱間，矗立著一座美得低調卻深刻的藝術殿堂——「許文融美術館」。它不只是收藏與展出的場所，更像是一座心靈的靜室，引領人們走進一場藝術與哲思交織的旅程。這裡承載著藝術家對生命的體悟與土地的情感，也是一段與山城共生共鳴的深情篇章。

苗栗親子一日遊｜飛牛牧場＋台鹽園區＋白沙屯小吃，一人不到500元！

親子旅遊不必花大錢，苗栗通霄這條一日遊路線就是最超值的選擇。從餵牛擠奶、泡腳放鬆，到品嚐廟前在地小吃，一人不到 500 元就能輕鬆走遍牧場、觀光園區與文化景點，豐富又好玩，特別適合親子出遊與小資族週末輕旅行。

改吃這家！新竹「平價日料名店」定食200元起 高CP值「照燒雞腿、超巨炸豬排」必點 免費味噌湯「撈得到鮭魚」無限續

220元超大豬排定食！新竹這間平價日料店在地默默耕耘，最新開賣定食系列200元起，內用還可享白飯、味噌湯及冰淇淋免費續，在地人讚「免費的鮭魚味噌湯料多實在」、...

苗栗景點、打卡美食全收錄！從彈珠汽水觀光工廠到《魔戒》哈比丘，再到紫鳶山城的療癒小旅行

苗栗不只有草莓與桐花季，這趟一日療癒行程從銅鑼玩到三義，帶你體驗彈珠汽水DIY、哈比屋拍照打卡、還有山景餐廳的美味午茶！親子同遊、情侶輕旅都適合，週末就來一場說走就走的療癒小旅行。

彰化人也認證！苗栗打卡名店「老字號肉圓」 招牌必點「皮厚Q+靈魂醬汁」 在地人教點「這一套」最懂吃

彰化人也認證的苗栗肉圓！苗栗這家老字號肉圓連彰化人都大推，在地人分享「偏大的肉圓皮厚Q」、「苗栗人應該都吃過」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。