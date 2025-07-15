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炒麵轉到飛起來！新竹小資族月底靠它續命　這碗「50元海鮮湯」多到要用撈的

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新竹縣竹東三多海鮮

只要50元！這碗海鮮湯多到要用撈的！在竹東喝到快流淚的佛心店家，炒麵轉到飛起來！月底小資族靠它續命。

這間店的快炒竟然統統只要100元，還有不少佛心的銅板價料理。店家在地經營近30年，像是滿滿海鮮的炒麵只要 70元，料多實在的海鮮湯也只要50元，老闆根本是佛心來著！老闆炒麵的手法很特別，老闆炒麵時還會蓋上鍋蓋旋轉，畫面超像「血滴子」。

不少竹東朋友都會來外帶炒麵、炒飯或燴飯，料多味道挺不錯的，是月底救星～內用環境沒有很優，建議外帶為主，但味道真的沒在馬虎的。

三多海鮮麵位置

三多海鮮麵位於朝陽路。

三多海鮮麵環境介紹

三多海鮮麵菜單目錄搶先看

三多海鮮麵用餐心得分享

海鮮炒麵(70元)料給得不少有蝦仁、魷魚、花枝搭配鹹香醬汁，獨門炒麵手法帶出迷人鍋氣，吃完一份很有飽足感。

羊肉燴飯(70元)醬汁不會粉也不會太稀，沙茶香氣十足，配上白飯讓人一口接一口吃不停。

海鮮湯(50元)只要銅板價就能喝到滿滿海味！蛤蠣、魷魚、花枝統統有，湯頭鮮甜自然。

大腸豬血湯(40元)大腸處理得乾淨無異味，口感軟嫩，搭配滑嫩的豬血，配飯配麵都很適合。

三多海鮮麵

地址：新竹縣竹東鎮朝陽路96號

電話：03 510 0095

營業時間：11:00–20:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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