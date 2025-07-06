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改吃這家！新竹「平價日料名店」定食200元起 高CP值「照燒雞腿、超巨炸豬排」必點 免費味噌湯「撈得到鮭魚」無限續

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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220元超大豬排定食！物價飛漲，連鎖定食也撐不住，新竹這間平價日料店在地默默耕耘，最新開賣定食系列200元起，內用還可享白飯、味噌湯及冰淇淋免費續，在地人讚「免費的鮭魚味噌湯料多實在」、「餐點價格實惠，美味可口」。

圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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新竹市東大路上這間「魚町日式丼飯」是當地生意好出名的日料店，在Google擁有破2千則評論、平均4.6高分。提供多口味丼飯、烏龍麵、生魚片及壽司等經典日式料理，近期更新開賣了6款定食，像是照燒雞腿定食、炸豬排定食、烤午魚定食、烤牛小排定食等最低200元起。

圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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特別是定食界代表「炸豬排定食」，一大塊酥脆豬排光看就讓人食指大動，搭配精緻小菜、沙拉十分開胃解膩，一份也只要220元。內用可享白飯、味噌湯和冰淇淋無限吃到飽，還不加收服務費，網友實際探店後評價「是CP值很高的日式料理餐廳」、「口味雖然台式，但味道上是會令人想再回鍋的」。

圖／魚町日式丼飯-東大店粉專
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魚町日式丼飯

地址：新竹市東大路二段170號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

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