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Xpark五週年！首次聯名國際打造沉浸式「潛浸海洋」光影展還有5大展區1次看
為歡慶開館五週年，Xpark首度攜手日本頂尖光影藝術團隊NAKED, INC.，共同推出全球首場聯名展《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋～》，已於6月28日正式登場。這場結合藝術、科技與海洋的沉浸式展演，將水族館打造成一場全感官共鳴的海洋奇幻旅程，吸引親子與文青族群今夏必訪。
此次展覽打造五大亮點展區，包括夢幻「珊瑚之森」、神秘「幽暗之淵」、流光幻影的「水母之境」，再到能與魚群互動的「海洋樂園」，以及全新演出空間「福爾摩沙」等，觀眾可沉浸在光影交錯與自然共生的藝術中。Xpark也同步推出暑假限定套票，結合門票與聯名紀念品「Umi Loop」手機掛繩，成人票價$779起，繩帶設計靈感來自海底世界與氣泡珊瑚，實用又充滿夏日感。
除了展覽體驗，Xpark也加碼兩大期間限定優惠：第一，親子共學套票兩大送一小，網路價$1200；第二，學生優惠票只要$330，入場還可獲得限量「時空明信片」，一年後由Xpark親自寄出，別具意義。上述優惠均限2025年6月2日至30日間使用，數量有限，需線上預購。
Xpark五年來致力推動永續與教育並進，此次跨界展覽不僅是藝術與海洋的結合，更體現其社會責任。欲參觀者可透過Xpark官網或KKday、Klook等平台預購門票，搶先體驗這場結合光影與深海的視覺饗宴。今夏，邀你潛入海洋與藝術交織的奇幻世界。
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