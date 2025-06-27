當地人才知道的隱藏版美食！ 新竹「高CP值吃到飽火鍋」 肉品、海鮮近百樣食材只要350元 還不收服務費太划算

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda

前幾個月迷上釣蝦，常常和朋友衝竹北一間釣蝦場，沿途發現一間在地人才知道的寶藏火鍋店，各種肉類、蔬菜、甜點、冰品全都吃到飽，價格有夠佛心，一個人只要350元，還不收服務費。

雖然食材不能像連鎖品牌的吃到飽一樣精緻，但光是價格就已經大勝啦，CP值還是很高，難怪每到用餐時間總是一位難求，要吃記得先訂位。

誰能想到平凡的透天裡面居然藏著火鍋店，外頭的空地都可以停車，用餐時間停得滿滿滿。

這個價格真是越看越不可思議，居然還能有這麼便宜的吃到飽，小朋友也才100~250元，難怪每桌幾乎都是攜家帶眷，根本超划。

阿東來過兩次，一次吃午餐、一次吃晚餐，建議大家吃午餐時段，東西多、補菜速度也快，或是選擇晚餐早一點的時段，否則食材被夾光就只能吃剩的了。

店內空間寬敞，桌數也算多，單人用餐也有獨立的座位區，不用擔心一個人吃吃到飽尷尬。

結帳台旁有各種茶包、咖啡包，想喝什麼自己拿出來沖熱水。

取餐區是簡單的冰櫃、鐵架組合而成的，非常簡潔俐落，蔬菜區種類不算太多，會依照當季的蔬菜配置，高麗菜、各種菇類、瓜類、青江菜等，冬粉也在這裡夾取。

醬料區的種類不少，都可以自由搭配，造訪當時蔥價貴鬆鬆，因此缺貨沒得吃，火鍋醬料沒有蔥花真的會哭啊。

吃火鍋怎能沒有丸餃類，星空夜語不只有各種丸餃，就連內臟器官都有（超少見！！）

像是豬肚、牛筋、牛腱、大腸頭、豬肝聯等，通通都可以吃到飽！

另一頭的冷凍櫃裝的是牛、豬、羊冷凍肉片，最讓阿東驚嘆的是，居然還有滿滿滿滿的冷凍白蝦，光是吃白蝦就賺爛了吧！！

阿東的朋友就是瞄準瞎子去的，其他東西一概不吃就只吃蝦，補充滿滿蛋白質，好讚。

不可能還有鴨血豆腐、滷蛋、滷肉飯吧！甚至餐櫃隔壁還有雞塊、薯條可以氣炸，小孩根本愛死這區，氣炸鍋就沒停過。

鴨血豆腐好入味，麻而不辣，光是這醬汁又能再嗑好幾碗飯，太致命了。

飲料部分，店內不是那種可樂雪碧咖啡機，是簡單的果汁冷飲紅茶，中間還有一台超復古的剉冰機，可以自己去冰櫃拿一小塊冰，自己做碗清爽冰吃！

冰品、豆花的配料就在隔壁，各種花豆、珍珠、花生、粉粿，差點以為要開豆花店，也太多了吧。

但這些配料都非常非常甜，建議大家一開始不要裝太多，先試試看味道再說。

吃飽喝足之後，當然得來塊蛋糕收尾，店內只有提供一款起司蛋糕，很像吃喜酒最後一道會出現的蛋糕，老實說口感有點乾，但這個價位來看還行啦。

星空夜語（田園火鍋）

地址：新竹縣新埔鎮新湖路91號

電話：03 590 3692

營業時間：下午4點至晚上10點半；周末早上11點至晚上10點半；周一、二公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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