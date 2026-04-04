不限時咖啡廳推薦！ 信義區市政府站「Arthere Café 上樓看看」 早午餐＋插座咖啡廳一坐一下午

今天又要來私藏分享我的口袋名單啦！如果你跟我一樣，有時候想找個地方窩著，不管是工作、讀書，還是單純想跟朋友賴在一起，那這間位在市政府站附近的 Arthere Café 上樓看看咖啡 真的超級適合！

這間不僅環境舒服到讓人想待一整天，而且還是很多人喜歡的 台北不限時咖啡廳！不管是姐妹聚會、帶筆電工作，或是一個人來放空都很適合。

在寸土寸金的 信義區咖啡廳 裡，能找到這種不限時又有插座的店真的不容易，小咪MA真心覺得一定要筆記起來！

Arthere Café 上樓看看咖啡｜地理位置

店家的位置就在捷運市政府站 4 號出口附近，走路過來只要 5 分鐘左右。雖然是在熱鬧的商圈裡，但轉進巷子後卻多了一份寧靜，真的有種「鬧中取靜」的神祕感呢。

Arthere Café 上樓看看咖啡｜內用空間

一走進去，你會先被那種簡約又帶點工業風的設計吸引。空間感很足，採光也超級棒！有些客人會帶筆電來工作，也有人安靜看書，整體氛圍蠻舒服的。

很多人會特別來這裡的原因之一就是 不限時咖啡廳，不用一直看時間，想聊天多久就多久，這對女生聚會真的很重要耶（笑）。

既然叫 「上樓看看」，當然一定要上樓啊！

走上二樓看看才會發現這個小天地，二樓非常寬敞，沙發座、長桌應有盡有。重點是，這裡很多位置都有插座，對我們這種筆電族來說簡直是天堂。

靠窗這一排座位真的舒服到爆，很多人一坐就是一個下午。而且生意真的非常好，連平日都會客滿，小咪建議大家過來前一定要訂位啦！

Arthere Café 上樓看看咖啡｜菜單

這裡的菜單品項蠻多元的，從早午餐、義大利麵、燉飯到手作甜點通通有。飲料部分除了經典咖啡，還有茶飲、歐蕾跟酒精飲料，嘿嘿，下班想微醺一下也OK。

小咪小叮嚀： 這裡採自助式點餐，不收服務費喔！水跟餐具自己動手來，自由度滿分。

Arthere Café 上樓看看咖啡｜美味推薦

今天小咪點了幾樣人氣餐點，完全沒有踩雷，來跟大家分享一下。

義式香料雞腿早午餐

這道義式香料雞腿早午餐上桌的時候其實蠻有份量的。雞腿肉外皮微微酥香，裡面還保有滿滿肉汁，吃起來完全不乾柴，搭配生菜一起吃非常清爽。沙拉裡的配料也不會只有單調的生菜，還有麵包丁和凱薩醬，整體口感層次很豐富。加上一旁還有炒菇、炒蛋等配料，整體份量真的很足，是一份連男生都吃得飽的大份量早午餐喔

炒野菇歐姆蕾

上桌時歐姆蛋看起來就很誘人，外層是柔軟滑嫩的蛋皮，切開之後裡面包著滿滿的香氣十足的炒野菇。野菇本身帶著自然的菇類香氣，和蛋香搭在一起其實非常合拍。

吃起來口感很舒服，不會油膩，反而有一種 溫柔又療癒的早午餐感。搭配旁邊的生菜一起吃，整體味道更清爽。這一道其實很適合當 早午餐主食，份量也蠻剛好的，如果是姐妹一起來用餐，也很適合點來分著吃。

英式鮮奶茶

我個人超愛這杯！茶香跟奶香的比例拿捏得剛剛好，喝起來滑順又不甜膩。

Arthere Café 上樓看看咖啡｜整體心得

Arthere Café 上樓看看咖啡的氛圍真的很舒服，木質調空間搭配溫暖燈光，有一種 躲進城市角落的小咖啡館感覺。而且是很多人喜歡的 不限時咖啡廳，再加上不限時用餐，真的很適合聊天、工作或放空。

這次點的 雞腿凱薩沙拉、炒野菇歐姆蕾、英式鮮奶茶表現都蠻不錯，想找一間可以聊天久坐的咖啡店，那 Arthere Café 上樓看看咖啡真的可以找時間來坐坐，也許你也會跟小咪MA一樣，一坐就不小心待上一整個下午。

地址：臺北市信義區忠孝東路五段165巷3弄6號

電話： 02 8787 1782

時間：星期一～星期日 11:30 – 22:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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