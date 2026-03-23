快訊

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

雙重震撼！Grab宣布6億美元收購foodpanda台灣外送事業 進軍台灣市場

台股失守三條均線、下跌821點 三大法人賣超1,046億元

30家排隊名店齊聚+4大燒肉主題開吃 ！「Coke！暢快嗨肉祭」圓山花博連嗨3天

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

肉食控準備開吃！由可口可樂打造的年度肉食盛會「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月27日至3月29日在圓山花博公園登場。今年集結超過30家排隊名店，並以燒肉、牛排、串燒與炸物四大燒肉主題為核心，打造一站式肉食天堂，讓民眾大口吃遍各式人氣肉料理。

圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

活動現場除了匯聚多間肉食品牌，也攜手金色三麥、TGI Fridays與柒息地串燒居酒屋推出限定聯名套餐，其中金色三麥祭出份量十足的肉肉拼盤，集結豬腳、肋排與炸物等人氣品項，搭配飲品組合，提前炒熱話題。

圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，活動前也推出線上暖身互動，於3月16日至3月25日推出「嗨Coke！肉肉應援車」快閃巡迴，於台北中山、信義與華山一帶出沒（每日11:00至15:00、19:00至22:00）。民眾只要在活動期間拍下應援車照片，並於Facebook官方活動貼文留言分享，即有機會參加抽獎。主辦單位將於3月26日公布得獎名單，中獎者可於3月27日至3月29日活動期間至現場領取「Coke暢快嗨派福袋」，內容包含限量周邊與品牌驚喜小物，吸引粉絲提前參與。

圖／可口可樂與各參與品牌業者提供
圖／可口可樂與各參與品牌業者提供

主辦單位表示，「Coke！暢快嗨肉祭」結合美食、市集與互動體驗，從線上到線下全面串聯，不僅讓消費者提前感受活動氛圍，也預計在活動期間掀起排隊熱潮。想一次攻略30家肉肉名店、沉浸四大燒肉魅力，這場三天限定的肉食盛典勢必成為台北春季最夯打卡活動。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

花博 TGI FRIDAYS 金色三麥 豬腳 福袋 市集

相關新聞

30家排隊名店齊聚+4大燒肉主題開吃 ！「Coke！暢快嗨肉祭」圓山花博連嗨3天

年度肉食盛會「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月27日至29日在圓山花博公園舉行，匯聚超過30家排隊名店，以燒肉、牛排等四大主題滿足肉食控的味蕾。活動現場有多種聯名套餐和抽獎活動，期待成為春季熱門打卡熱點。

2026「國外美食」進軍台灣Top6！金泰亨V代言韓國咖啡Compose Coffee、東京百年鴨湯拉麵登台

近年不少海外人氣品牌進軍台灣，讓饕客不用搭飛機，就能在台北輕鬆吃到來自世界各地的話題美食。從韓國國民咖啡品牌、首爾爆紅的可頌名店，到東京人氣拉麵、日本街頭美食，每一間都帶著原汁原味的特色與話題登台，瞬間成為社群打卡與排隊熱點。除了日韓人氣品牌，還有韓國45年老店帶來經典解酒湯文化，以及邊佑錫最愛的咖啡廳，將可朗芙甜點風潮帶進台北東區，讓甜點控與咖啡迷也能感受到滿滿韓系氛圍。對喜歡嚐鮮的美食控來說，這波「國外美食來台潮」絕對值得跟上。接下來就一起看看近期 話題最高的國外美食品牌，看看哪一間會成為你的下一家朝聖清單吧！

清明連假入住北投麗禧溫泉酒店 享用現做潤餅早餐

【文・林宥銣】 春意漸濃、清明連假將至，在繁忙生活節奏中尋求片刻喘息成為旅遊新趨勢。位於台北北投的北投麗禧溫泉酒店，於2026年4／3～4／6連假期間，特別推出結合節氣文化的住宿體驗，透過現做潤餅早餐與桌邊服務，讓旅客在溫泉假期中感受傳統文化的細膩底蘊，為春季旅遊注入人文溫度。 此次限定活動最大亮點為早餐時段登場的「現做潤餅捲」服務，由師傅推著潤餅餐車至座位旁現點現作，呈現兼具視覺與味覺的用餐體驗。餡料選用高麗菜、豆芽菜、叉燒肉、蛋酥等經典組合，搭配現刨麥芽花生糖磚製成的花生粉，層層堆疊出豐富口感。透過現場手工包製，不僅保留潤餅皮的Q彈細緻，更讓每一口都吃得到食材原味與溫度，重現清明節「寒食」與「禁火」的傳統意涵，將日常早餐昇華為一場富含文化象徵的儀式體驗。 硬體設施方面，飯店全館擁有66間溫泉客房，皆設有私人陽台與冷熱雙湯池，引入源自地底的白磺泉，泉質溫潤細緻，深受旅客喜愛。在靜謐的北投山林環境中，結合台式款待精神與精緻服務，營造出兼具隱私與舒適

北門站美食推薦「尚雯早午餐」大份量海鮮炒麵、超香高麗菜蛋餅，在地人激推

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 身為一個對吃充滿熱情、而且最愛挖掘高CP值好料的阿一一，最近在台北北門站附近發現了一家會讓你一吃就愛上、而且份量超夠、價格又親民的早午餐店！他們家的海鮮炒麵，那個份量一整個澎湃到不行，還有高麗菜蛋餅咬下的蛋香和清甜，一天的元氣就從這裡開始～尚雯早午餐。

2026竹子湖海芋季開跑！ 台北陽明山海芋季4大必拍打卡點，享受山谷間的花田好浪漫

2026年陽明山竹子湖海芋季將於3/13開展至4/26，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，小編幫大家整理了幾間台北陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？

萬華30年排隊老店！台北最強「冰花脆皮蚵仔煎」 廣州街夜市必吃

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 說到台北夜市小吃，這道經典台灣夜市美食幾乎每個夜市都能看到，萬華廣州街夜市超人氣小吃《...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。