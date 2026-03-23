30家排隊名店齊聚+4大燒肉主題開吃 ！「Coke！暢快嗨肉祭」圓山花博連嗨3天
肉食控準備開吃！由可口可樂打造的年度肉食盛會「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月27日至3月29日在圓山花博公園登場。今年集結超過30家排隊名店，並以燒肉、牛排、串燒與炸物四大燒肉主題為核心，打造一站式肉食天堂，讓民眾大口吃遍各式人氣肉料理。
活動現場除了匯聚多間肉食品牌，也攜手金色三麥、TGI Fridays與柒息地串燒居酒屋推出限定聯名套餐，其中金色三麥祭出份量十足的肉肉拼盤，集結豬腳、肋排與炸物等人氣品項，搭配飲品組合，提前炒熱話題。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
此外，活動前也推出線上暖身互動，於3月16日至3月25日推出「嗨Coke！肉肉應援車」快閃巡迴，於台北中山、信義與華山一帶出沒（每日11:00至15:00、19:00至22:00）。民眾只要在活動期間拍下應援車照片，並於Facebook官方活動貼文留言分享，即有機會參加抽獎。主辦單位將於3月26日公布得獎名單，中獎者可於3月27日至3月29日活動期間至現場領取「Coke暢快嗨派福袋」，內容包含限量周邊與品牌驚喜小物，吸引粉絲提前參與。
主辦單位表示，「Coke！暢快嗨肉祭」結合美食、市集與互動體驗，從線上到線下全面串聯，不僅讓消費者提前感受活動氛圍，也預計在活動期間掀起排隊熱潮。想一次攻略30家肉肉名店、沉浸四大燒肉魅力，這場三天限定的肉食盛典勢必成為台北春季最夯打卡活動。
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