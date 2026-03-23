30家排隊名店齊聚+4大燒肉主題開吃 ！「Coke！暢快嗨肉祭」圓山花博連嗨3天

近年不少海外人氣品牌進軍台灣，讓饕客不用搭飛機，就能在台北輕鬆吃到來自世界各地的話題美食。從韓國國民咖啡品牌、首爾爆紅的可頌名店，到東京人氣拉麵、日本街頭美食，每一間都帶著原汁原味的特色與話題登台，瞬間成為社群打卡與排隊熱點。除了日韓人氣品牌，還有韓國45年老店帶來經典解酒湯文化，以及邊佑錫最愛的咖啡廳，將可朗芙甜點風潮帶進台北東區，讓甜點控與咖啡迷也能感受到滿滿韓系氛圍。對喜歡嚐鮮的美食控來說，這波「國外美食來台潮」絕對值得跟上。接下來就一起看看近期 話題最高的國外美食品牌，看看哪一間會成為你的下一家朝聖清單吧！

2026-03-23 11:00