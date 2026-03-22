春遊大放送！台北寒舍艾美酒店「住就送千元餐券」，還有探索廚房下午茶69折、週末升級「海陸吃到飽」

搶攻春季旅遊與美食商機，台北寒舍艾美酒店推出期間限定優惠，即日起至6月22日祭出「旅途多一度」住房專案，旅客以彈性房價加價99元，即可獲得每房每晚1,000元餐飲抵用券；同時館內探索廚房自助餐廳也推出平日下午茶69折起與週末升級版午宴餐檯，打造結合住宿與餐飲的一站式城市度假提案。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

位於台北信義區核心地段的台北寒舍艾美酒店，步行即可串聯台北101與象山等熱門景點，無論購物或登高賞景都相當便利。館內空間融合藝術收藏與現代設計，營造如藝廊般的旅宿氛圍。此次住房專案除贈送餐飲抵用券外，還可使用健身房、泳池與三溫暖設施，並憑房卡免費參觀台北當代藝術館，讓旅程更具文化與休閒層次。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

餐飲方面，探索廚房即日起至4月30日推出「探索食尚．午後饗宴」，週一至週四下午茶祭出69折起優惠，最低每人1,050元即可享用豐富自助餐檯。餐點涵蓋現切生魚片壽司、季節海鮮、鐵板現煎料理與異國熱食，搭配現做披薩與特色調酒，適合好友聚會或輕鬆約會。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

此外，3月27日至5月3日每週五至週日加碼「延饗午宴」，將下午茶全面升級為假日午宴等級，成人每位2,580元+10%，即可享用龍蝦、松葉蟹腳、帝王蟹與和牛等頂級海陸食材，打造午後也能開吃的奢華吃到飽體驗。甜點區同步推出春季新品，包括濃郁堅果香的杜拜巧克力蛋糕、萬丹紅豆奶油烤年糕與爆米花霜淇淋，為整場饗宴劃下甜蜜句點。

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