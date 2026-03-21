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花蓮瑞穗「全新森林溫泉旅宿」開幕！雙人一泊三食6930元起　再享免費暢遊國家森林遊樂區

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供
圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供

搶攻花東度假市場，天成飯店集團旗下「天成逸旅－蝴蝶谷」正式開幕，即日起推出多項優惠專案吸客。主打「富源森泉慶開幕」住房方案，平日雙人一泊三食每晚6930元起，入住即可免費暢遊富源國家森林遊樂區；同時加入會員還可享點數兌換優惠，另推出單日溫泉體驗每人650元，結合森林、生態與溫泉療癒，打造全新花蓮旅遊亮點。

圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供
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圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供
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天成逸旅為天成飯店集團主打深度體驗的品牌，強調將文化、美學與永續理念融入旅宿設計。此次全新據點選址花蓮瑞穗鄉富源國家森林遊樂區內，攜手農業部林業及自然保育署合作，以「生態、永續、度假」為核心，打造結合森林環境與溫泉資源的自然系度假旅宿，也象徵品牌首次進駐國家級森林遊樂區的重要里程碑。

圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供
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園區規劃多元房型滿足不同旅客需求，包括機能便利的「會館」客房、以木質設計結合大片落地窗的「和風館」，以及主打隱密與獨立空間的「別墅區」，每間皆設有專屬觀景陽台，讓旅人能沉浸於山林綠意之中，享受靜謐放鬆的度假時光。

圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供
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溫泉設施則為一大亮點，園區引入中央山脈珍貴溫泉水脈，屬富含礦物質的碳酸鹽泉，因氧化後呈現淡金色澤，又被稱為「黃金湯」。除了客房內可泡湯外，戶外亦設有溫泉風呂與水療設施，搭配森林芬多精環境，帶來身心療癒的雙重享受。

此外，入住旅客還可使用多項館內設施，包括SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房，並能品嚐結合在地食材的自助式餐飲與宵夜服務。隨著試營運累積好評後正式開幕，天成逸旅－蝴蝶谷不僅成為花蓮溫泉度假新據點，也為喜愛森林療癒與慢活旅行的旅人，提供全新選擇。

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森林遊樂區 溫泉

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