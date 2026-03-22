地瓜薯條買1送1！頂呱呱「優惠大禮包」來了 「6款炸物」雙份99元起 經典全餐「炸雞+薯條+飲料」也只要99元
頂呱呱買1送1！台味速食霸主「頂呱呱」即日起祭出「春暖呱開大禮包」，不只地瓜薯條買一送一，還有「呱呱雞排套餐」特價129元，鐵粉衝這波就對了！
即日起至4/10，連鎖速食「頂呱呱」推出「春暖呱開大禮包」優惠活動，地瓜薯條、波浪薯條及多款飲品買一送一，呱呱包、原味炸雞等精選6種炸物雙份99元起，還有「美味雞省餐」79元起，像是「原味炸雞+地瓜薯條(小)+40元飲料」特價99元（原價155元）、「呱呱雞排+甜甜包+40元飲料」只要129元（原價167元）。
優惠可以出示圖片或通知代碼使用，頂呱呱全台門市參與（桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外）。速食控整張優惠券存下來，隨時想吃就吃！
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