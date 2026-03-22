快訊

賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

遭質疑雙重國籍、逃兵！李孝亮具加拿大國籍 稱一切合法、會妥善處置

日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

地瓜薯條買1送1！頂呱呱「優惠大禮包」來了 「6款炸物」雙份99元起 經典全餐「炸雞+薯條+飲料」也只要99元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱買1送1！台味速食霸主「頂呱呱」即日起祭出「春暖呱開大禮包」，不只地瓜薯條買一送一，還有「呱呱雞排套餐」特價129元，鐵粉衝這波就對了！

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

即日起至4/10，連鎖速食「頂呱呱」推出「春暖呱開大禮包」優惠活動，地瓜薯條、波浪薯條及多款飲品買一送一，呱呱包、原味炸雞等精選6種炸物雙份99元起，還有「美味雞省餐」79元起，像是「原味炸雞+地瓜薯條(小)+40元飲料」特價99元（原價155元）、「呱呱雞排+甜甜包+40元飲料」只要129元（原價167元）。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

口袋披薩。圖／頂呱呱提供
口袋披薩。圖／頂呱呱提供

優惠可以出示圖片或通知代碼使用，頂呱呱全台門市參與（桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外）。速食控整張優惠券存下來，隨時想吃就吃！

出示此圖即享優惠。圖／頂呱呱提供
出示此圖即享優惠。圖／頂呱呱提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

速食 頂呱呱 薯條 買一送一 炸雞 雞排

相關新聞

地瓜薯條買1送1！頂呱呱「優惠大禮包」來了 「6款炸物」雙份99元起 經典全餐「炸雞+薯條+飲料」也只要99元

頂呱呱買1送1！台味速食霸主「頂呱呱」即日起祭出「春暖呱開大禮包」，不只地瓜薯條買一送一，還有「呱呱雞排套餐」...

春遊大放送！台北寒舍艾美酒店「住就送千元餐券」，還有探索廚房下午茶69折、週末升級「海陸吃到飽」

台北寒舍艾美酒店推出限時「旅途多一度」住房專案，即日起至6月22日，入住可獲千元餐飲抵用券，並享69折下午茶及週末海陸吃到飽。酒店位於信義區，結合文化與休閒，提升春季旅遊體驗。

「達美樂x三麗鷗」聯名第2彈！吃披薩送盲盒、買大送大 「酷洛米、美樂蒂鍵帽」限時1天免費送

達美樂與三麗鷗合作推出第二彈聯名活動，推出「萌力滿點套餐」，內含精美的發光鍵帽盲盒及可愛限量披薩盒。3月22日，內湖門市將舉辦免費贈送盲盒活動，限量200個，粉絲需提前到店拍照打卡。活動同時推出「買大送大」披薩優惠，數量有限，敬請把握。

封印解除！壽司郎推《庫洛魔法使》聯名餐點滿額再送透明牌，還有草莓蛋糕、夢之杖掀回憶殺

壽司郎攜手《庫洛魔法使》自3月23日起推出期間限定聯名餐點，粉絲可享受草莓蛋糕、夢之杖叉匙組等美味與收藏樂趣。消費滿額可獲得透明牌透卡，結合角色化設計與拍照機會，帶來滿滿童年回憶。

子瑜要來了！台北「金豬食堂」宣布包場 粉絲嗨翻：TWICE包場？

南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演「THIS IS FOR」，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道團員們還會去哪裡？由於受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店，突然宣布「2026/3/22(日) 全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位」，立刻引發外界聯想，不少粉絲熱議留言「TWICE包場」、「看來是TWICE」。

「傑克兄弟牛排」沒消失！ 咖啡龍頭「路易莎」宣布接手營運 挑戰最頂Brunch＋高CP值排餐

台灣咖啡龍頭「路易莎集團」正式併購「傑克兄弟牛排館」，將以懷舊美式風格結合Brunch文化，挑戰高CP值排餐。這一轉變令眾多老饕感到驚喜，期待品牌的新生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。