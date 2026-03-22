地瓜薯條買1送1！頂呱呱「優惠大禮包」來了 「6款炸物」雙份99元起 經典全餐「炸雞+薯條+飲料」也只要99元

南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演「THIS IS FOR」，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道團員們還會去哪裡？由於受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店，突然宣布「2026/3/22(日) 全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位」，立刻引發外界聯想，不少粉絲熱議留言「TWICE包場」、「看來是TWICE」。

2026-03-21 10:06